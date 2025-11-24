徐若瑄潛水社群2個月 Billboard Live Taipei為粉絲打造客製化歌單

徐若瑄昨晚（23日）登上Billboard Live Taipei舉行暌違一年半的專場演出。（索尼音樂、Billboard Live TAIPEI）

徐若瑄昨晚（23日）登上Billboard Live Taipei舉行暌違一年半的專場演出「Vivian Live」，以國際精品級規格帶來深度音樂夜。Vivian與Billboard Live的緣分在去年受邀與日本天后MISIA一同登上東京Billboard Live合作，那次的舞台震撼與音樂能量令她印象深刻，也成為她期盼「有天能在同樣的精品級場地與台灣粉絲見面」的起點。如今願望實現，她將當時在東京的感動完整帶回台北，「能在這樣的場地與自己的粉絲相遇，我真的非常開心。」

徐若瑄這次以音樂出發，為了曲目安排，「潛水」在粉絲社群兩個月，改編了多首歌曲，準備了20分鐘不插電的演出，也首次挑戰吉他自彈自唱，展現音樂才華，讓粉絲驚呼連連，再加上她獨特親和力又有誠意的Talking，讓全場粉絲又笑又哭；最寵粉的她更為粉絲貼心準備「翅膀V」Logo毛巾紀念品，更在Vivian於安可現身演唱〈不敗的戀人〉時，所有粉絲都舉起毛巾，跟著Vivian一起揮舞，宛如一片翻騰的藍綠色V浪潮，氣氛超嗨，Vivian與粉絲一起共創難忘的音樂Live之夜回憶。

昨晚的「Vivian Live」吸引爆滿的粉絲朋友，Vivian以一套充滿設計感的藍綠色連身洋裝現身，搭配她最喜歡的球鞋，優雅中帶著自在力道，呈現她最具代表性的「V Style」。她以充滿節奏動感的〈敬女人〉和〈狠狠愛〉開場，氣場全開，接連兩首代表作帶動全場大合唱，在第一秒就把情緒推到最高點。曲畢，她開心和全場打招呼：「大家好！昨天我在金馬獎是演員，今天我是愛唱歌的歌手Vivian！相隔了一年半這麼久才再開專場，我真的很想大家。」 她也透露這次歌單完全是「粉絲客製化」，為此她悄悄在粉絲社群裡「潛水」了整整兩個月，只為蒐集大家最想聽的歌，她說：「有些歌陪著他們走過人生重要階段，我看了非常感動。就算只有一個人提到，我也願意為他唱。」她坦言這份貼心的密藏歌單讓她排了又排，直到確定約19首曲目後，她才感覺「終於能浮出水面、能呼吸了」。

徐若瑄昨晚（23日）登上Billboard Live Taipei舉行暌違一年半的專場演出。（索尼音樂、Billboard Live TAIPEI）

為了讓演出完整呼應Billboard Live的沉浸式舞台，Vivian首度深度參與舞台燈光與影像設計，整體視覺以象徵她音樂旅程的「翅膀 V」Logo為核心，隨曲風切換光影層次，國際感十足。之所以選擇「V」成為貫穿全場的視覺，她說：「一筆成『V』是態度的選擇，就像一雙別人看不見的翅膀，送給在人生路上努力著的我們。」送給粉絲的毛巾，也呼應著這個意義，她希望除了讓粉絲看到這「一筆成V」的態度、跌倒谷底有再讓自己爬起來的勇氣、也希望大家記得跟她一樣要運動養身，Vivian也分享維持健康和體態的秘密是一星期運動5天，包括跑步、Training、Zumba、皮拉提斯、瑜伽、板式網球和匹克球等，十分驚人。

在這次的編曲和音樂編制上，Vivian為了能有不同於以往的呈現，演唱方式也能以更內斂和更細膩的情感細節去和聽眾做最真誠的心裏交流，她說：「Billboard的魅力在於Less is More。焦點永遠是音樂與歌手。」因此，「Vivian Live」也是Vivian最具有個人視角和大膽突破的一場演出，她不只將經典曲以全新方式呈現，也收錄了發行過卻極少演唱的歌、甚至只出現在電影與戲劇、從未正式上架的音樂珍品。這些「暗號級選曲」令粉絲直呼：「像是Vivian打開自己的私人歌庫！」她這次將由伍佰操刀的搖滾經典歌曲〈假扮的天使〉改成〈加班的天使〉，翻轉為帶有Acoustic、Urban、R&B Soul的「甜叛逆版」，讓粉絲耳目一新。今年推出的新單曲〈我的獨白〉與電影主題曲〈明天不見〉被她串成一段內省的雙曲組合，以更純粹的器樂呈現深層情緒。她也特別安排了被視為「冷門」歌的曲目，包括從未發行的〈不愛你〉、民謠風的〈半調子〉、以及她主演的日劇《本家之嫁》主題曲、由日本天團「美夢成真」操刀的細膩小品〈Marry Me〉，形成一個濃厚文青質感的段落，彷彿聽見她最柔軟的一面。

這次Vivian更安排了近20分鐘的不插電Unplugged演出，將現場拉回最純粹的聲音核心。其中最驚喜的，是Vivian首次在舞台上吉他自彈自唱〈我的煩惱是你〉，當第一聲吉他彈下，全場的眼神都亮了起來，她透露：「我平常在家就常抱著吉他，這次想把最真實的自己帶上舞台，獻給每一位特別到場的人。」在演唱為歌迷所寫的歌曲〈翅膀〉之前，她感性說：「將近2年前，我經歷了喉嚨的手術，但我沒有放棄，在這途中我遇了很多幫助我的人，今天我還能在這裡唱歌給大家聽，想跟大家說，千萬不要放棄自己。」以自身的經歷分享了人生奮鬥過程，台下粉絲感動落淚，哭成一片淚海，隨後響起〈翅膀〉的旋律，氣氛動人。在經歷能量、情感、驚喜層層堆疊的演出後，Vivian選擇以動人且深具故事性的〈別人的〉為整晚演出畫下美麗的句點，也讓粉絲在餘韻中久久不願離席。Vivian投入演出，並加碼歌曲，把原定75分鐘的內容，唱到150分鐘，更讓粉絲都大呼：「值回票價！」

今天除了有特別遠從世界各地，包括香港、日本、美國、加拿大、新加坡等⋯飛來的粉絲，還有好姐妹彭佳慧、林美秀、于子育、辛樂兒等，以及張立昂都都悄悄來到現場支持Vivian，給她最大驚喜，讓她開心不已，感謝好友們力挺。此外，Billboard Live TAPEI首場演出嘉賓、已經回到日本的中島美嘉，演出當天特別發訊息幫她加油打氣、讓她覺得很溫暖和感動。

