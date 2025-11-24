徐若瑄甲狀腺癌癒開唱！親洩「2年前手術」心聲 台下粉絲全哭了

記者徐珮華／台北報導

徐若瑄昨（23）日晚間在Billboard Live Taipei舉辦「Vivian Live」專場，去年初確診甲狀腺癌零期的她，演唱為歌迷所寫的歌曲〈翅膀〉前，感性表示：「將近2年前，我經歷了喉嚨的手術，但我沒有放棄，在這途中我遇了很多幫助我的人，今天我還能在這裡唱歌給大家聽，想跟大家說，千萬不要放棄自己。」台下粉絲感動地哭成一片淚海。

徐若瑄感性分享抗癌心聲。（圖／索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）

為了演唱會曲目安排，徐若瑄特別在粉絲社群「潛水」2個月，蒐集大家最想聽的歌，「有些歌陪著他們走過人生重要階段，我看了非常感動。就算只有一個人提到，我也願意為他唱。」她坦言這份歌單讓她排了又排，直到確定約19首曲目後，才感覺「終於能浮出水面、能呼吸了」。

廣告 廣告

徐若瑄首度站上Billboard Live Taipei舉辦演唱會。（圖／索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）

她以充滿節奏動感的〈敬女人〉和〈狠狠愛〉開場，帶動全場大合唱，曲畢開心直呼：「昨天我在金馬獎是演員，今天我是愛唱歌的歌手Vivian！相隔了一年半這麼久才再開專場，我真的很想大家。」原定75分鐘的內容，加碼演唱至150分鐘，最後以動人且深具故事性的〈別人的〉為演出畫下完美句點，讓粉絲直呼值回票價。

她不只將經典曲以全新方式呈現，也收錄發行過卻極少演唱的歌，以及只出現在電影與戲劇、從未正式上架的音樂珍品。這次她更安排近20分鐘的不插電演出，還驚喜以吉他自彈自唱〈我的煩惱是你〉，令全場眼睛為之一亮，她透露：「我平常在家就常抱著吉他，這次想把最真實的自己帶上舞台，獻給每一位特別到場的人。」

徐若瑄驚喜以吉他自彈自唱。（圖／索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）

除了遠從香港、日本、美國、加拿大、新加坡等地特地前來的粉絲，徐若瑄好姐妹彭佳慧、林美秀、于子育、辛樂兒，以及張立昂等人都都悄悄現身支持。此外，Billboard Live TAPEI首場演出嘉賓、已經回到日本的中島美嘉，演出當天也特別傳訊息替她加油打氣，讓她覺得相當溫暖和感動。

更多三立新聞網報導

鄭興慘遭劈腿「10年仍放不下」！含淚吐真實原因 狗血內幕全曝光

范冰冰逃稅仍奪影后！周玉蔻痛批「創道德無恥記錄」：金馬獎廢了算了

汪小菲疑證實當爸！脫口喊馬筱梅「孕婦」愛妻親吐：只想生1胎

金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海

