徐若瑄睽違21年再登跨年 親揭原因「每年忍痛婉拒」

女星徐若瑄今（27）日盛裝出席活動，擔任頒獎嘉賓，以全黑中空裝現身，露出結實人魚線與腹肌，剛結束個人演唱會的她，再度傳來好消息，睽違21年再站上跨年舞台。對此，她也首度曝光原因。

徐若瑄坦言，其實每年都有跨年晚會的邀約，但因為兒子求學的關係，「因為新加坡都是1月開學，就是跳一個年級。」今年剛好遇到假日，延後開學時間，所以才能安排跨年演出，更直言「兒子的開學更重要，要陪著他去適應。」所以每年才忍痛婉拒。

談到接下來的計劃，徐若瑄表示接下來會努力寫歌，希望明年可以辦巡演，剛拍完的電影《辛亥隧道》也預計明年上映，她更透露拍戲過程有遇到一些靈異事件，但希望等到電影上映後再分享。



