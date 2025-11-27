徐若瑄睽違21年跨年開唱！ 點頭答應關鍵「全因為兒子」

徐若瑄26日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，剛舉辦完演唱會的她，宣布睽違21年，再度站上跨年舞台，也透露這些年忍痛推掉跨年演出的原因。

徐若瑄出席醫美頒獎典禮（圖／小娛樂）

徐若瑄完成在台北的演唱會後，被發現手部纏繞繃帶，她解釋，為了演唱會，自己一個星期內每天都做運動，導致手腕筋膜炎，只是演出時需要彈吉他，因此並沒有包紮上台。她現在被醫師規定不能做球類運動，但不影響健身，也苦笑勸大家在運動之餘，要做好暖身，也要好好規劃運動時間。

日前金馬獎頒獎典禮，《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳再次合體，頒發特別貢獻獎給「媽媽」陳淑芳。徐若瑄表示，典禮上播放的陳淑芳影片，三姐妹都是第一次看，「我們哭到不行，但還是要堅強，轉回正面頒獎。」但後來看到陳淑芳在發表感言時落淚，三姐妹又崩不住情緒哭了出來：「 媽媽很疼我們，我們很愛她、很心疼她，她是我很尊敬的長輩。」

徐若瑄出席醫美頒獎典禮（圖／小娛樂）

另一方面，徐若瑄睽違21年再度登上跨年舞台，將擔任桃園跨年的開場嘉賓，她透露，這些年其實一直有主辦來找，但因為在新加坡讀書的兒子，往年都是一月開學，為了陪孩子適應新學期，她每年都是忍痛婉拒跨年演出邀約：「因為兒子開學更重要。」今年剛好開學晚了幾天，她才終於有機會圓夢，接下來也將全心投入演出。

今年桃園跨年晚會，27日公布第一波演出名單，全能才女「Vivian Hsu徐若瑄」睽違多年再登跨年，全台唯一跨年場將為桃園開場；唱跳天后「温嵐」也預告將為桃園跨年帶來獨一無二的驚喜演出；音樂才子「YELLOW黃宣」、金曲製造機「蕭秉治」、大勢情歌王「陳勢安」、R&B天菜「J.Sheon」、新世代創作男孩「派偉俊Patrick Brasca」、新生代女團「HUR+」及流行樂團icyball冰球樂團，9組卡司陣容豪華。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導