徐若瑄秀蠻腰 快歌組曲掀回憶殺

2026桃園ON AIR跨年晚會由徐若瑄揭開序幕，她暌違21年在台跨年，身穿薄紗中空褲裝、大秀馬甲線，一登場帶來〈不敗的戀人〉、黑色餅乾〈Stamina〉快歌組曲，全場嗨唱陷入回憶殺，〈狠狠愛〉則找來黃宣驚喜合作，隨後在雨中熱唱〈愛笑的眼睛〉、〈敬女人〉等歌。

緊接著蕭秉治、J.Sheon、陳勢安等歌手輪番熱唱，韓女團Apink擔綱壓軸演出，勁歌熱舞吸引粉絲應援，宇宙人在倒數後接力獻唱。

此外，高雄的「雄嗨趴」跨年活動昨晚在夢時代登場，陳漢典擔任主持人，從介紹開場嘉賓時就放閃：「Lulu集美貌智慧於一身，她在每一個領域都是女神，只要她一上台就是100分。」當老婆在台上熱唱，他全程在台下一臉享受、跟著節奏擺動身體。

夫妻跨年夜合體，Lulu以台語跟觀眾互動：「有好聽嘸？身材有好嘸？陳漢典有賺到嘸？」她表示，難得以歌手身分登台，「如果他（陳漢典）有主持不好的地方，請大家多多包涵。」她要演唱〈好喜歡你〉前趁機告白：「因為台下有我喜歡的人在，我是指觀眾，還有你（陳漢典）啦。」

韓國「水彈女王」權恩妃跨年獨家獻給高雄，為了這次演出特別準備紅色格紋造型，性感火力全開。此外，高雄跨年還有AcQUA源少年、鼓鼓等。