徐若瑄聖誕溫暖送愛！「味全龍表演衣」慈善競標54000元全捐了

徐若瑄捐出味全龍球衣表演服，成功以54000元結標，全數捐給苗栗汶水國小棒球隊。（圖／FB@徐若瑄 Vivian Hsu）

藝人徐若瑄向來熱衷公益活動，憑藉溫暖歌聲與強大行動力感染無數歌迷。日前，她決定把大巨蛋表演的味全龍球衣捐出拍賣，最終以54000元成功售出，所得也全數捐給苗栗汶水國小棒球隊，暖舉感動眾人。

今年9月中旬，徐若瑄推動二手衣慈善義賣企劃，決定把大巨蛋表演的味全龍球衣競標義賣，並將所得全數捐給他一路資助的苗栗汶水國小棒球隊，「希望孩子們能夠，無後顧之憂地追求夢想。」

為了讓大家一同參與做愛心，徐若瑄設下條件「前面2則味全龍影片加起來破百萬，我們就來競標義賣這套演出服！」活動也成功在12月16日達標，並於當天開放競標，最終以54000元結標。

廣告 廣告

徐若瑄親自署名加簽名，還加碼附上一張專輯CD，全力做愛心。（圖／FB@徐若瑄 Vivian Hsu）

徐若瑄也開心發文分享，「很有愛的平安夜！恭喜蔡OO先生，在最後一刻以NT54000得標」，不只擁有女神親自署名與簽名，還加碼獲得一張專輯CD。

最後，徐若瑄再次感謝得標者，「感謝您和我一起幫助，苗栗汶水國小棒球隊，替小球員們感到開心，謝謝您的善和愛，祝您身體健康，闔家平安，聖誕&新年快樂，也祝福大家平安夜，平平安安，謝謝參與競標的每一位」，貼文曝光後讓眾人十分感動。

更多中時新聞網報導

良食脈動講座 破新陳代謝迷思

盧廣仲遇放送事故 清唱神救援

陳柏壽醉月咖啡館打造異國風情