徐若瑄號召做公益 舒淇、王心凌、賈靜雯都來了

徐若瑄工作滿檔仍不忘公益。（圖／Yahoo購物提供）





Vivian徐若瑄繼去年12月聖誕節為汶水國小棒球隊募得5.4萬元後，再度發起暖心行動，將接續捐出於2026跨年夜在桃園熱騰騰演出的秀服，啟動「衣起把愛傳下去」公益活動，更號召不少演藝圈好友響應。

徐若瑄2026跨年表演服也是本次公益競標的亮點單品。（圖／Yahoo購物提供）

徐若瑄2026跨年表演服也是本次公益競標的亮點單品。（圖／Yahoo購物提供）

徐若瑄發揮在演藝圈的人脈強大號召力，集結了去年甫獲釜山國際影展最佳導演獎的舒淇、即將迎來世界巡迴演唱會最終站的王心凌、雙金影后賈靜雯、最強製作人林心如，以及長期關注公益的陳怡蓉共襄盛舉。眾人紛紛獻出寫滿故事的戰衣與私服參與競標，將舞台上的光芒化為實際行動，義賣所得扣除管銷費用後將全數捐贈予「罕見疾病基金會」，為病友帶來希望與力量。

徐若瑄向來熱衷公益活動，自2004年起創立「IRON V 明星二手商品」公益平台，長年將自己的二手衣物捐出。這份初心源自徐媽媽從小教導姊弟要「懂得分享與助人」的叮嚀，「常行善」的家訓已成為她多年來以正能量回饋社會的行動力。

徐若瑄「衣起把愛傳下去」公益活動，集結舒淇、王心凌、賈靜雯、林心如、陳怡蓉等藝人共襄盛舉。（圖／Yahoo購物提供）

徐若瑄「衣起把愛傳下去」公益活動，集結舒淇、王心凌、賈靜雯、林心如、陳怡蓉等藝人共襄盛舉。（圖／Yahoo購物提供）

這樣的二手義賣活動至今已持續長達22年，早期徐若瑄甚至親自從日本運回的三、四十箱衣物扛到網店工作室，如今已建立成熟的義賣模式。累計捐出的衣物估計已高達5千件以上，她幽默地笑稱，自己大概是「衣櫃裡衣服最少的女藝人」。

日前，徐若瑄更在自己的官方頻道，發起應援味全龍比賽影片瀏覽破百萬，即開放義賣演出服的活動，成功吸引百萬點閱人氣，並於當天上架開放競標，成功讓表演服以5.4萬元高價落槌結標，所得全數捐給苗栗汶水國小棒球隊，暖舉感動眾人。

本次「衣起把愛傳下去」公益活動即日起至18日正式登場，共計6位藝人捐出55樣珍貴單品參與競標。亮點包含徐若瑄2026跨年表演服、王心凌演唱會經典的「幻彩層次紗洋裝」，以及多件國際精品禮服與配件。另外徐若瑄去年忙於拍攝的電影《辛亥隧道》預計2026會上映，今年同時也有其他拍攝計劃，答應粉絲會努力做出一張全新專輯也希望能兌現。



