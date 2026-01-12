徐若瑄號召群星獻愛 舒淇、王心凌響應助罕病

記者王丹荷／綜合報導

延續愛的力量，Vivian徐若瑄繼去年12月耶誕節為汶水國小棒球隊募得54,000元後再度發起暖心行動，將接續捐出於2026跨年夜在桃園熱騰騰演出的秀服，即日起至1月18日晚上10時在Yahoo拍賣啟動「衣起把愛傳下去」公益活動，她發揮在演藝圈的強大號召力，集結舒淇、王心凌、賈靜雯、林心如、陳怡蓉共襄盛舉，獻出寫滿故事的戰衣與私服參與競標，義賣所得扣除管銷費用後將全數捐贈予「罕見疾病基金會」，為病友帶來希望與力量。

向來熱衷公益活動的Vivian自2004年起於Yahoo拍賣創立「IRON V 明星二手商品」公益平台，長年將自己的二手衣物捐出。這份初心源自徐媽媽從小教導姊弟要「懂得分享與助人」的叮嚀，「常行善」的家訓已成為她多年來以正能量回饋社會的行動力，這樣的二手義賣活動至今已持續長達22年，累計捐出的衣物估計已高達5,000件以上，她幽默地笑稱自己大概是「衣櫃裡衣服最少的女藝人。」

日前她在自己的官方頻道，發起應援味全龍比賽影片瀏覽破百萬，即開放義賣演出服的活動，成功吸引百萬點閱人氣，並於當天上架到Yahoo拍賣開放競標，成功讓表演服以5.4萬元高價落槌結標，所得全數捐給苗栗汶水國小棒球隊，暖舉感動眾人。

此次「衣起把愛傳下去」公益活動共計6位藝人捐出55樣珍貴單品參與競標，包含Vivian 2026跨年表演服、王心凌演唱會經典的「幻彩層次紗洋裝」，以及多件國際精品禮服與配件。Vivian去年拍攝的電影《辛亥隧道》預計2026會上映，今年同時也有其他拍攝計畫，答應粉絲會努力做出1張全新專輯也希望能兌現。但即便工作滿檔，不忘公益的她表示：「每一件衣服都承載過我們的努力與回憶，希望匯聚眾人的心力，讓愛循環，為罕病病友帶來更多希望。」

「衣起把愛傳下去」公益活動在Yahoo拍賣正式登場。（Yahoo購物提供）

徐若瑄工作滿檔仍不忘公益。（Yahoo購物提供）

徐若瑄攜手Yahoo拍賣啟動「衣起把愛傳下去」公益活動，集結舒淇、王心凌、賈靜雯、林心如、陳怡蓉等共襄盛舉。（Yahoo購物提供）