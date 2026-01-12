徐若瑄號召5女神做公益！舒淇、賈靜雯出手送暖 珍貴私物全捐了

記者徐珮華／台北報導

徐若瑄（Vivian）號召舒淇、林心如、賈靜雯、王心凌、陳怡蓉響應「衣起把愛傳下去」公益活動，即日起至1月18日22時在Yahoo拍賣啟動。眾人紛紛獻出寫滿故事的戰衣與私服參與競標，義賣所得扣除管銷費用後，將全數捐贈予「罕見疾病基金會」，為病友帶來希望與力量。

徐若瑄號召5女神響應「衣起把愛傳下去」公益活動。（圖／Yahoo購物提供）

徐若瑄長期熱衷於公益活動，這份初心源自徐媽媽從小教導姊弟要「懂得分享與助人」。她自2004年起於創立「IRON V 明星二手商品」公益平台，長年將自己的二手衣物捐出，早期甚至親自從日本運回的30、40箱衣物扛到網店工作室。如今已建立成熟的義賣模式，累計捐出的衣物估計高達5千件以上，幽默笑稱自己大概是「衣櫃裡衣服最少的女藝人」。

本次「衣起把愛傳下去」公益活動，共計6位藝人捐出55樣珍貴單品參與競標，包含徐若瑄2026跨年表演服、王心凌演唱會經典的「幻彩層次紗洋裝」，以及多件國際精品禮服與配件。

徐若瑄暖心捐出跨年表演服。（圖／Yahoo購物提供）

徐若瑄去年忙於拍攝的電影《辛亥隧道》預計今年上映，同時也有其他拍攝計劃，答應粉絲會努力做出一張全新專輯。即便工作滿檔，她仍不忘公益，「每一件衣服都承載過我們的努力與回憶，希望匯聚眾人的心力，讓愛循環，為罕病病友帶來更多希望。」誠摯邀請大眾共同參與，一起把愛傳下去。

