徐若瑄跨年獨獻桃園！9組首波卡司曝光 12/11公布重量級壓軸

桃園市 / 吳欣蓉 綜合報導

桃園市觀光旅遊局今(27)日公布跨年晚會的首波卡司，不僅邀請到「全能女神」徐若瑄獨家演出，更請到三位金鐘得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，還有多組實力派、人氣歌手輪番演出，將於12月31日晚上7點在樂天桃園棒球場舉辦，同時也在附近設置戶外Live觀賞區和美食市集，滿足民眾多元需求。

桃園觀旅局表示，唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝三人將聯手為桃園跨年帶來更多的娛樂效果及話題熱度。擁有「國師」美譽的唐綺陽橫跨電視、Podcast與網路節目，以妙語如珠及精準觀察聞名，主持收放自如，能為現場帶來許多有趣的談話與互動；綜藝界的「野人」KID林柏昇反應敏捷、活力十足、舞台感染力強，能帶動現場歡樂氣氛、讓民眾情緒High到最高；《食尚玩家》美食主持人Dora謝雨芝形象親民，能讓現場風趣又好玩。三位主持人各有特色又能互補，將帶來充滿綜藝感及顛覆傳統跨年想像的合作與互動。

而在首波名單中，包含「全能才女」徐若瑄睽違多年再登跨年，全台唯一跨年場獻給桃園；「唱跳天后」温嵐也將為桃園帶來獨一無二的驚喜演出，還有「音樂才子」黃宣也將用具爆發力的獨特魅力為跨年帶來高潮，以及「金曲製造機」蕭秉治、「大勢情歌王」陳勢安、「R&B天菜」J.Sheon、「新世代創作男孩」派偉俊Patrick Brasca、女團HUR+及流行樂團icyball冰球樂團共9組卡司，絕對讓人K歌一整晚。

桃園觀旅局指出，今年桃園跨年以「ON AIR」作活動主題，是想凸顯桃園「機場城市」的鮮明意象，同時也積極傳達「讓世界認識桃園」的城市展望。今年跨年首度移師樂天桃園棒球場，將以「球場級」的壯闊音場與視野，打造出更震撼更高質感的桃園跨年舞台。此外，在棒球場附近設置戶外Live觀賞區，現場架設大螢幕同步轉播棒球場內演唱會畫面，還有跨年美食市集、美拍打卡點及跨年煙火秀，滿足民眾的多元需求。

桃園觀旅局也說，今年卡司不只如此，還有重量級的壓軸及精彩的表演橋段，也將陸續公布。完整卡司及更多活動資訊將於12月11日記者會公布，請民眾持續關注「2026桃園ON AIR跨年晚會」的相關訊息。

