徐若瑄跨年開場藏彩蛋！KID首搭「這2人」主持 預告現場High到脫外套

徐若瑄（左圖）負責開場表演，KID（右圖）則是主持人。TVBS提供

「2026桃園ON AIR跨年晚會」將於12月31日在樂天桃園棒球場登場。繼日前公布壓軸卡司Apink與宇宙人後，擔任今年開場重任的徐若瑄，以及備受期待的「金鐘主持群」唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝，也搶先透露備戰心情與獨家演出亮點。

24小時ON AIR備戰跨年 徐若瑄預告舞台藏驚喜彩蛋

對於演出內容，徐若瑄大方承諾：「大家愛的經典歌是必唱的！」更端出「桃園獨家限定」內容，她笑著透露：「好久沒跳舞的我，要來跳一下！」即使身在新加坡，徐若瑄依然與台灣團隊保持緊密聯繫，「從新加坡24小時ON AIR，隨時的訊息電話轟炸，從討論歌單、音樂、LED視訊、造型等全程參與。」她神祕透露，這次特別設計別出心裁的開場，並在其中一首歌曲中安排驚喜「彩蛋」。

迎接2026新年願望曝光 徐若瑄電影、音樂作品接力登場

將迎來全新的一年，徐若瑄表示最大的心願是「世界平安、大家平安」，祈求不再有天災人禍。在2026年，徐若瑄仍有不少作品將與觀眾、粉絲分享，她表示：「去年我拍了一部電影《辛亥隧道》2026會上映，很期待趕快跟大家一起看到！另外，我會努力希望能做出一張全新的迷你專輯，就算忙著拍戲，也依然熱愛著音樂。」

唐綺陽（左圖）、Dora（右圖）擔任主持人。TVBS提供

唐綺陽首度挑戰跨年主持 目標再瘦5公斤迎戰大型舞台

第一次挑戰跨年主持的唐綺陽心情既緊張又充滿挑戰，她自嘲平日像「野馬」亂跑慣了，如今要主持大型晚會，對她是一大考驗。隨著進入備戰狀態，她透露現在目標是再減5公斤，希望以更好看的身形與大家見面。KID則表示，今年表演嘉賓太強大，都是平時會關注的藝人，最近開車更是反覆播放徐若瑄的歌單，「到時候最怕自己忍不住在台上喊安可！」

KID怕忍不住喊安可 Dora備好暖暖包迎跨年低溫

對於能與兩位前輩合作，Dora驚喜又期待，「KID臨場反應極快，唐老師則有著超穩定的『冷面笑匠』幽默感。」針對跨年可能面對的低溫挑戰，KID霸氣表示，只要台上、台下一起High起來，他有信心會「熱到脫外套」。唐綺陽則已將暖暖包備妥，但她相信屆時台上的熱烈氣氛會讓她忘記寒冷，「只想全心感受跨年的神奇時刻。」而Dora也已準備好禦寒祕訣，打算在後腰跟後背貼滿暖暖包，並在後台隨時補充熱飲。



