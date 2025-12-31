徐若瑄開全mic⋯網友認證：真的是live！ 走進大雨陪粉絲「頭髮全濕了」

「2026桃園on air跨年」開場找來徐若瑄，這是她隔了20年再度唱跨年，她表示自己非常幸福，可以在2025年結束前的幾個小時跟粉絲一起度過，她一連帶來多首經典歌曲，像是《敬女人》、《別人的》、《好眼淚壞眼淚》、《愛笑的眼睛》等。

徐若瑄陪粉絲淋雨。（圖／翻攝自YouTube）

這是徐若瑄罹癌康復後，首度登上台灣的大型舞台，她的聲音狀態不是那麼穩定，再加上桃園下大雨，不過她非常認真甚至一起走到舞台前，陪粉絲一起淋雨，她希望台下的粉絲可以開啟手電筒，「可以的話，開啟燈讓我們想念的人看到」，台下粉絲也為她應援，一手撐傘一手拿起手機開啟手電筒，完成她的心願。

徐若瑄走到雨中。（圖／翻攝自YouTube）

雖然徐若瑄現場沒有這麼穩定，不過她被YouTube看直播的網友大讚，「她真的是唱現場！」感受的到她的努力，一開場就又唱又跳，陪著大家粉絲一起淋雨，她休息時甚至需要擤鼻涕，應該是被涼到。