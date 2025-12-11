



桃園市114年跨年活動首度移師樂天桃園棒球場盛大登場，11日下午於市府綜合會議廳舉行「2026桃園ON AIR跨年記者會」，桃園市長張善政與會表示，跨年活動由唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝三人聯手主持，並邀請天后徐若瑄開場、韓國重量級人氣女團Apink壓軸演出，誠摯邀請民眾踴躍參與，一同迎接充滿活力的2026年。

張善政市長在市府觀旅局長陳靜芳、新聞處長羅楚東、捷運工程局主秘楊曜華、桃園觀光發展基金會副執行長陳信守、桃園區副區長邱創正陪同中出席記者會，聯利媒體股份有限公司總經理劉文硯、璟都建設股份有限公司總經理高林鋒、中華航空公司公共關係室協理郭睦芳等均到場參加。



廣告 廣告

桃園市長張善政於記者會中和藝人唐綺陽、YELLOW黃宣合影。





張善政指出，從去（113）年的跨年晚會到今年的台灣燈會，各式大型活動愈受市民歡迎。今年跨年活動移師樂天桃園棒球場舉辦，12月31日當天將依現場人流分時段開放民眾免費進場。因預期人潮踴躍，市府同步於對面「亞洲矽谷 IOT戶外廣場」規劃戶外Live觀賞區，架設大型螢幕同步轉播棒球場內畫面，讓更多市民都能感受演唱會熱力。

張善政說，今年卡司陣容堅強，「現場一定會炒得熱熱的，一點都不覺得寒冷」，邀請大家一同到跨年現場為2026揭開活力序幕。

今日記者會特別邀請跨年卡司之一的YELLOW黃宣現場驚喜獻聲，帶來極具個人魅力的精彩演出；跨年主持人、廣播金鐘獎得主唐綺陽亦親自到場力挺。唐綺陽表示，明年為「火象年」，象徵活力與展現自我，跨年正是點燃能量的開始，歡迎大家蒞臨現場，共同感受桃園跨年的熱情與魅力。

藝人唐綺陽、YELLOW黃宣出席「2026桃園ON AIR跨年記者會」。

觀旅局補充，本次活動採雙場地辦理，兩處皆設置主題入口意象與拍照點，並可同步欣賞跨年煙火；戶外觀賞區亦規劃「星光美食市集」，現場將免費發放限量跨年專屬「星星發光手環」。此外，今年推出「跨年搖滾區 VIP PASS 抽獎活動」，12月15日至21日到樂遊桃園FB完成指定任務即可參加抽獎。更多晚會資訊請至「2026 桃園 ON AIR 跨年晚會」活動官網(網址: https://www.2026taoyuannewyear.com.tw/)及「樂遊桃園 Facebook」官方粉絲專頁查詢。

觀旅局表示，本次跨年晚會卡司包括：獨家卡司「全能才女」徐若瑄、「唱跳天后」溫嵐、「音樂才子」黃宣、韓國人氣女團 Apink；實力派歌手「金曲製造機」蕭秉治、「大勢情歌王」陳勢安、「金曲樂團」宇宙人；以及新生代藝人派偉俊、冰球樂團、J.Sheon、HUR+。此外，樂天桃猿隊長林立、副隊長梁家榮與樂天女孩亦將一同登場，陪伴民眾倒數迎接2026新年。

「2026桃園ON AIR跨年活動」DM。





觀旅局指出，今年跨年交通服務全面升級，提供「跨年免費接駁車」，包括桃園線（紅線，自桃客桃園總站上車）及中壢線（綠線，自桃客中壢總站上車），下午5時起至凌晨 2 時免轉乘直達會場；散場時段更加開大溪線（藍線、5096 路線）及龍潭線（黃線、5053 路線），服務八德、大溪、龍潭等地居民。建議民眾多利用大眾交通工具，包括機場捷運（至 A19 站，41 小時不休班）、高鐵（至 A18 站轉乘機捷至 A19）、市區公車，或採取共乘方式前往。若選擇自駕，建議出發前至「2026 桃園 ON AIR 跨年晚會」官網或「樂遊桃園 FB」查詢交通管制資訊。

更多新聞推薦

● 徐若瑄開場、Apink壓軸演出 桃市府公布跨年演唱會陣容