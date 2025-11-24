徐若瑄鬆口2年前抗癌心酸 「我沒有放棄自己」全場哭成淚海

徐若瑄日前在Billboard Live Taipei開唱。索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供

創作才女徐若瑄（Vivian）昨（23日）在Billboard Live Taipei舉行全新的專場演出 「Vivian Live」，以國際精品級規格打造沉浸式音樂之夜，吸引滿場粉絲到場支持。這也是她繼去年與日本天后MISIA同台東京Billboard Live 後，再次踏上同級規格舞台，並如願「把東京的感動帶回台北」。

為了準備這場相隔一年半的專場，徐若瑄特別在粉絲社群「潛水」2個月蒐集歌單需求，最終選出約19首曲目，包括經典代表作、罕見演唱歌曲，以及電影、戲劇中從未正式上架的珍貴曲目，被粉絲形容像是「開啟她的私人歌庫」。

20分鐘不插電深談心路

本次演出特別規劃近20分鐘Unplugged不插電段落，將現場氣氛帶回最純粹的聲音核心。在演唱〈翅膀〉前，徐若瑄真情分享自己2年前罹患甲狀腺癌零期，手術後的復健過程：「我經歷了喉嚨的手術，但我沒有放棄，在這途中我遇了很多幫助我的人，今天我還能在這裡唱歌給大家聽，想跟大家說，千萬不要放棄自己。」一席話令全場粉絲淚崩，氣氛感人。

徐若瑄以代表性的藍綠色造型開場，與〈敬女人〉、〈狠狠愛〉帶動全場大合唱。她貼心為粉絲特製「翅膀V」毛巾，象徵「一筆成V」的人生態度。安可曲〈不敗的戀人〉響起時，全場粉絲齊舉毛巾揮舞，現場宛如翻騰的藍綠色海浪，氣氛嗨到最高點。

徐若瑄日前在在Billboard Live Taipei開唱。索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供

親自參與設計打造沉浸體驗

為呼應Billboard Live的沉浸式風格，徐若瑄首度深度參與燈光與影像設計，以「翅膀V」為核心視覺符號，象徵她的音樂旅程與生命勇氣，整體呈現具國際水準。演出層層堆疊情緒、驚喜不斷，徐若瑄更因投入演出而加碼歌曲，將原定75分鐘的表演延長至150分鐘，讓粉絲意猶未盡。

演唱會吸引香港、日本、美國、加拿大、新加坡等地粉絲專程飛來支持，彭佳慧、林美秀、于子育、辛樂兒及張立昂等好友也到場力挺；而已返日的Billboard Live Taipei首位嘉賓中島美嘉更特別傳訊息為她加油，令徐若瑄深受感動。

徐若瑄日前在在Billboard Live Taipei開唱。索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供



