「徐若瑄」獲頒國際傑人會新北市中央會榮譽會友 自己最大的心願 ：「世界平安 大家平安」與大家分享

【警政時報 司徒／臺北報導】在這個被情緒推著走的年代，真正耐人尋味的榮譽，往往與喧嘩無關，而是關於價值的選擇。國際傑人會新北市中央會近日舉行中央會會長交接典禮，會中頒發「榮譽會友」予藝人徐若瑄。因行程無法親自出席，她由姐姐代為領獎，並透過影片向現場貴賓致意。她在影像中表達誠摯感謝，並祝福新任會長謝振維會務順利、馬年行大運，也向所有與會者送上平安健康的祝福。典禮現場冠蓋雲集，政界、社團與文化界人士齊聚一堂，場面隆重而克制。現場貴賓雲集，立委麥玉珍、中國國民黨社會部主任水雲翔、民眾黨黃國昌主席特助宋雲飛、台北市議會公關室主任王天勇、新北市議會秘書顏群晃、士林婦女會理事長方鳳山、扶輪社前社長游秋鳳、前立委高潞以用、藝人徐亨、整型女王顧婕、棠星琪等等。

徐若瑄獲頒國際傑人會新北市中央會榮譽會友，因行程無法親自出席，由姐姐代為領獎。(圖/供稿單位 提供)

廣告 廣告

近期社會氛圍不安，捷運安全事件頻傳，公共空間的信任感正在流失。徐若瑄坦言，自己此刻最深的心願，只有一句話–「世界平安，大家平安」。沒有修辭，沒有標語，那更像是一位母親、一位長年行走於不同城市與文化之間的藝人，對這個世界發出的低聲祈願。

成立於1996年的新北市國際傑人會，隸屬國際傑人會體系，近三十年來始終以「培養品格、提升能力、服務社會」為核心精神。這是一個不以聲量為導向的社團，從推動倫理教育、文化書寫，到在疫情期間實際支援第一線醫護人員，選擇用長時間與實際行動，回應公共責任。此次頒發榮譽會友給徐若瑄，並非明星效應的計算，而是一種價值的辨識 — 在高度商業化與即時反應的演藝環境中，她仍選擇保留善意、節制與自省。

徐若瑄最大的心願 ：「世界平安 大家平安」。(圖/供稿單位 提供)

為了即將登場的桃園跨年晚會，即便身在新加坡，徐若瑄仍與台灣團隊維持全天候溝通，從音樂、視覺到造型細節親自參與。她透露，演出將以Live Band回歸音樂本質並準備「桃園限定」內容，久違的舞蹈安排，成為獻給現場觀眾的誠意。展望2026年，電影《辛亥隧道》即將上映，全新迷你專輯亦在籌備中。在創作與現實之間，她仍選擇留下來。有些榮譽，表面上頒給一個名字；真正被照亮的，卻是這個時代仍願意守住的價值底線。

更多警政時報報導

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告

【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理