徐若瑄、Apink擊退冷雨！桃園跨年吸10.5萬人 虛實偶像跨界共演

壓軸由韓國人氣女團Apink演唱(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕「2026桃園ON AIR跨年晚會」在桃園青埔樂天桃園棒球場及亞洲矽谷IOT戶外廣場雙場地同步登場，結合科技、在地文化、運動元素與跨界演出，首度規劃虛實偶像跨界共演橋段，全場嗨翻。直呼「好酷」。觀光旅遊局今天凌晨依據中華電信大數據人流統計宣布，跨年晚會吸引10.5萬人次。

桃園市長張善政深夜11點50分左右上台致詞說，跨年晚會首度選在樂天桃園棒球場舉辦，象徵桃園蓬勃的運動能量與城市活力，邀請市民一同回顧樂天桃猿隊成功奪得2025年中華職棒總冠軍的精彩表現，在歡樂氣氛中迎接嶄新一年，祝福市民新年快樂。

廣告 廣告

樂天桃猿隊長林立、副隊長梁家榮及樂天女孩與桃園在地虛擬偶像「小律」同台共演，更首度推出「虛實偶像跨界共演」橋段，日本創作者涼風しとら、台灣虛擬偶像埃穆亞共同參與，展現運動、娛樂與科技跨界結合的創新亮點。其中，「小律」象徵桃園城市科技力，未來也可即時提供聽障民眾手語同步服務，讓數位角色與真人舞台無縫結合，傳達城市對多元、共融與友善環境的重視。

桃園跨年晚會由金鐘主持人唐綺陽、KID林柏昇及Dora謝雨芝主持，帶領現場氣氛。徐若瑄開場，蕭秉治、J.Sheon、HUR+、陳勢安、icyball冰球樂團、溫嵐、黃宣接力演出，壓軸由韓國人氣女團Apink演唱，倒數後再由宇宙人樂團陪伴市民迎接2026。

觀旅局說，跨年晚會以「ON AIR」為主題，象徵桃園持續向世界發聲，展現城市的科技力、文化力與運動能量，現場另規劃「球場 Love Cam」互動活動，贈送市長與球員簽名球棒，與民眾近距離互動，營造熱鬧溫馨的跨年氛圍。

因應跨年散場高峰，桃園大眾捷運公司啟動「41小時不收班」服務，加派7輛列車疏運，今天凌晨0點45分完成疏運。

桃園跨年晚會結合虛實偶像跨界共演。(記者李容萍攝)

桃園跨年晚會由唐綺陽、KID林柏昇及Dora謝雨芝主持，(記者李容萍攝)

桃園市長張善政(中)偕樂天桃猿隊長林立、副隊長梁家榮及樂天女孩一起倒數迎2026。(記者李容萍攝)

桃園市長張善政(中)上台倒數迎2026。(記者李容萍攝)

桃園跨年晚會吸10.5萬人次，嗨看璀璨煙火。(記者李容萍攝)

桃園跨年晚會吸10.5萬人次。(記者李容萍攝)

