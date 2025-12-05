徐薇30年前清純模樣出土！愛兒反串妝扮曝 「驚人神基因」震撼全網

記者蔡維歆／台北報導

江大成模仿媽媽徐薇妝容。（圖／翻攝自IG）

近日有網友「考古」出補救名師徐薇三十年前接受媒體採訪、擔任大學聯考英文科解題老師 的新聞片段，復古味十足的妝髮和超高辨識度的「薇式嗓音」，影片一出就吸引網友狂刷一排大笑表情，短短幾天已破百萬瀏覽。

這幾年經營自媒體有聲有色的徐薇老師，除了英文專業外，特異歌喉和天然呆的氣質常逗得網友很樂。許多人看到三十年前的徐薇老師，不禁驚呼現在的徐薇是「返老還童」、「老師是逆生長」、「年紀越大顏值越高」，還有更多人說「這根本是老師兒子大成戴假髮吧！」

補救名師徐薇三十年前接受媒體採訪、擔任大學聯考英文科解題老師 的新聞片段被翻出。（圖／本人提供）

也因為這些網友留言，江大成果真在第二天「復刻」徐薇老師的解題影片，cosplay的徐薇妝髮和神韻動作，兩則影片對照po出馬上吸引數十萬瀏覽。網友紛紛稱大成「果然是親生的」、 「有其母必有其子」，許多人還敲碗第二集，連徐薇老師本尊都忍不住來留言「模仿可以，誰准你超越了！」

