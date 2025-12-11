「徐行縱谷」多元自行車慢旅 打造歐亞菲板塊全新遊程

縱管處推出自行車觀光旅遊品牌「徐行縱谷」自行車旅遊產品。（縱管處提供）

記者林中行／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處推出自行車觀光旅遊品牌「徐行縱谷」，十五日攜手旅行社共同上架多元騎旅路線，讓旅客能依興趣、腳力與天數自由挑選最適合的花東慢旅方式。

縱管處表示，此次「徐行縱谷」系列遊程以推動低碳旅遊為核心，玉富自行車道─歐亞菲板塊交界處為主軸，鼓勵旅客以鐵道＋自行車方式深度漫遊縱谷。

縱管處指出，目前旅行社推出整合花東最具代表性的路線元素，包括鯉魚潭湖景、光復糖廠文化軌跡、大農大富森林綠廊、經典一九三縣道田園風光、玉富自行車道的板塊地景、池上稻浪、一九七線道與東海岸絕景等，打造多元主題的騎旅選擇。

廣告 廣告

縱管處長許宗民表示，此次遊程最大亮點，是透過「多元化產品設計」滿足不同旅客需求，藉遊程讓大家認識擁有獨特地景的玉富自行車道，旅行社依據不同客群規劃輕鬆入門路線、風景攝影行程、文化深度導覽、海岸與縱谷混合型等遊程，讓初騎者、家庭旅遊者或資深騎士都能找到最適合的騎乘步調。

為鼓勵民眾持續探索花東，縱管處推出限量加碼禮，凡於上線後報名遊程者，前一百名可獲得「徐行縱谷」限量水壺一份，數量有限、送完為止。