「徐行縱谷」攜手旅行社推多元自行車慢旅-打造歐亞菲板塊全新騎旅遊程！
花東縱谷國家風景區管理處所推出的自行車觀光旅遊品牌－「徐行縱谷」，將於十二月十五日正式推出全新自行車旅遊產品，並攜手優質旅行社共同上架多元騎旅路線，讓旅客能依興趣、腳力與天數自由挑選最適合的花東慢旅方式。
本次「徐行縱谷」系列遊程以推動低碳旅遊為核心，玉富自行車道-歐亞菲板塊交界處為主軸，鼓勵旅客以鐵道＋自行車方式深度漫遊縱谷。合作旅行社依自身特色整合花東最具代表性的路線元素，包括鯉魚潭湖景（見圖）、光復糖廠文化軌跡、大農大富森林綠廊、經典 一九三縣道田園風光、玉富自行車道的板塊地景、池上稻浪、一九七線道與東海岸絕景等，打造多元主題的騎旅選擇。
縱管處許宗民處長表示，本次推出的遊程最大亮點，是透過「多元化產品設計」滿足不同旅客需求，也希望藉遊程讓大家認識到擁有獨特地景的玉富自行車道。合作旅行社也依不同客群規劃輕鬆入門路線、風景攝影行程、文化深度導覽、海岸與縱谷混合型等遊程，讓初騎者、家庭旅遊者或資深騎士都能找到最適合的騎乘步調。
縱管處為鼓勵民眾透過可持續的方式探索花東，推出限量加碼禮：凡於上線後報名遊程者，前一00名可獲得「徐行縱谷」限量水壺乙份，數量有限、送完為止。
縱管處期待透過政府、旅行業者與地方社群的合作，讓自行車旅遊成為花東最具特色的永續旅遊方式之一，「徐行縱谷」未來也將持續推出更多品牌系列活動，誠摯邀請各位以徐行的節奏看見土地最真實的美，也希望透過更友善騎乘的旅遊選擇與在地業者串聯，引導大家以最剛好的速度，細細品味縱谷山巒交錯的自然魅力。
旅行社遊程連結
同興旅行社https://www.kingtour.com.tw/C/nav/tw/bicycle-icon
樂騎台灣https://2jon.pse.is/8etjy4
