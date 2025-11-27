徐詣帆帶兒女看《阿甯咕》 兒心得超可愛：想變乖寶寶

親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》12月台北爆笑加演！陪孩子溫暖迎歲末。（圖／夢田影像）

親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》好評一路延燒，為回應觀眾熱情敲碗，官方宣布將於 12 月 13 日至 14 日首登台北城市舞台，再度帶來全場爆笑與感動的雙重體驗，在歲末留下最溫暖的家庭記憶。

阿甯咕劇團攜手刺點創作工坊推出第二號親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》，以「耐心、相信、想像力」為核心，成功吸引多組演藝圈家庭進場支持並引發親子共鳴。阿甯咕劇團團長蘇麗媚表示：「我們希望透過孩子的視角，呈現家人之間最真實動人的情感連結。走進劇場的那一刻，家長常常會突然意識到：『原來我的孩子已經長大了！』我們期許陪伴每一個家庭，在故事裡重新找到彼此的愛、勇氣與力量。」

《小兒子阿甯咕》徐詣帆（中）攜兒女朝聖阿甯咕！劇中三秘技「耐心、相信、想像力」讓全家人深受感動。（圖／夢田影像）

徐詣帆攜兒女進劇場觀看《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》，他表示，劇中的三個祕技「耐心、相信、想像力」，深深影響孩子，他也談到，人生充滿未知，我們都像探索者般前行，而《阿甯咕》提醒大家要以耐心與想像力迎接每一次挑戰，「即使遇到挫折，那些經歷最後都會變成力量。」看完劇後孩子們甚至希望家裡能多養一條狗，最後一家人討論把這個願望變成「想像的阿甯咕」陪伴在身邊，也將這份「想像力」轉化為家人間的情感交流。

徐詣帆的兒女看完《阿甯咕》後反應可愛又真誠，兒子向他表示，劇情讓他想到過去調皮不乖的模樣，「我想要好好改進，變成乖寶寶！」甚至想到在學校裡學習比較跟不上的同學，「我會想要更幫助他們。」徐詣帆感動表示，看到孩子在劇場中有所成長，就是最深刻的感動，也是《阿甯咕》最珍貴的力量。

《小兒子阿甯咕》王以路（左）與9歲愛女蛋蛋一起進劇場，享受甜蜜親子時光。（圖／夢田影像）

王以路帶著9歲女兒蛋蛋走進劇場， 劇情以寵物狗「端端」展開故事，也勾起王以路滿滿共鳴。她分享，家中有一隻年近18歲的老狗，因視力退化，每次過馬路都得小心抱著保護。印象最深的是，當時5歲的蛋蛋看到媽媽手邊東西多，主動幫忙抱起狗狗、護著牠過馬路，「大人做的事情，孩子其實都看在眼裡，也會跟著一起做。」她表示，蛋蛋平日也很會照顧身邊的小朋友，陪玩、聊天、帶著去公園，像個小小守護者。這次觀賞《阿甯咕》讓王以路再次看到孩子的溫柔與成熟。「走進劇場讓我看見她更多的面貌，那些成長其實一直都在，只是我們需要被提醒去看見。」

《小兒子阿甯咕》林舒語（中）與大兒子多多（左）、二兒子圈圈手牽手走進劇場。（圖／夢田影像）

林舒語育有三個寶貝兒子，欣賞《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》後感觸良多，也在故事中感受到滿滿的愛，「一家人在一起，什麼都不害怕」。劇中情節也成為家庭教育契機，林舒語透露，孩子們平時常嚷嚷想養寵物，透過劇中寵物狗「端端」被擬人化的呈現，她得以將「責任」具象化與孩子討論，「如果我們出門旅行，狗狗要怎麼辦？誰要照顧牠？」從這些對話中，孩子們開始了解到，寵物不只是可愛的陪伴，更是家庭的一份子，需要用心照顧與承擔。

