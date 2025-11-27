徐詣帆帶兒女看《阿甯咕》 兒心得超可愛：想變乖寶寶
親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》好評一路延燒，為回應觀眾熱情敲碗，官方宣布將於 12 月 13 日至 14 日首登台北城市舞台，再度帶來全場爆笑與感動的雙重體驗，在歲末留下最溫暖的家庭記憶。
阿甯咕劇團攜手刺點創作工坊推出第二號親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》，以「耐心、相信、想像力」為核心，成功吸引多組演藝圈家庭進場支持並引發親子共鳴。阿甯咕劇團團長蘇麗媚表示：「我們希望透過孩子的視角，呈現家人之間最真實動人的情感連結。走進劇場的那一刻，家長常常會突然意識到：『原來我的孩子已經長大了！』我們期許陪伴每一個家庭，在故事裡重新找到彼此的愛、勇氣與力量。」
徐詣帆攜兒女進劇場觀看《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》，他表示，劇中的三個祕技「耐心、相信、想像力」，深深影響孩子，他也談到，人生充滿未知，我們都像探索者般前行，而《阿甯咕》提醒大家要以耐心與想像力迎接每一次挑戰，「即使遇到挫折，那些經歷最後都會變成力量。」看完劇後孩子們甚至希望家裡能多養一條狗，最後一家人討論把這個願望變成「想像的阿甯咕」陪伴在身邊，也將這份「想像力」轉化為家人間的情感交流。
徐詣帆的兒女看完《阿甯咕》後反應可愛又真誠，兒子向他表示，劇情讓他想到過去調皮不乖的模樣，「我想要好好改進，變成乖寶寶！」甚至想到在學校裡學習比較跟不上的同學，「我會想要更幫助他們。」徐詣帆感動表示，看到孩子在劇場中有所成長，就是最深刻的感動，也是《阿甯咕》最珍貴的力量。
王以路帶著9歲女兒蛋蛋走進劇場， 劇情以寵物狗「端端」展開故事，也勾起王以路滿滿共鳴。她分享，家中有一隻年近18歲的老狗，因視力退化，每次過馬路都得小心抱著保護。印象最深的是，當時5歲的蛋蛋看到媽媽手邊東西多，主動幫忙抱起狗狗、護著牠過馬路，「大人做的事情，孩子其實都看在眼裡，也會跟著一起做。」她表示，蛋蛋平日也很會照顧身邊的小朋友，陪玩、聊天、帶著去公園，像個小小守護者。這次觀賞《阿甯咕》讓王以路再次看到孩子的溫柔與成熟。「走進劇場讓我看見她更多的面貌，那些成長其實一直都在，只是我們需要被提醒去看見。」
林舒語育有三個寶貝兒子，欣賞《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》後感觸良多，也在故事中感受到滿滿的愛，「一家人在一起，什麼都不害怕」。劇中情節也成為家庭教育契機，林舒語透露，孩子們平時常嚷嚷想養寵物，透過劇中寵物狗「端端」被擬人化的呈現，她得以將「責任」具象化與孩子討論，「如果我們出門旅行，狗狗要怎麼辦？誰要照顧牠？」從這些對話中，孩子們開始了解到，寵物不只是可愛的陪伴，更是家庭的一份子，需要用心照顧與承擔。
看更多 CTWANT 文章
駕車墜磺港身亡賓士婦身分曝光 竟是「關渡王」遺孀黑白兩道都震驚
泰國洪災戳破婚外情！大馬人夫受困求援 妻子托友千里救援撞見他爽過「極樂4天」
22歲媽將新生兒從11樓推落 高大成：男友1句話爆殺機
其他人也在看
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 4 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 22 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
主管月薪破10萬竟遭3銀行拒貸 房市專家曝離譜真相
台灣房市交易量急凍，央行在理監事會上決議維持利率與信用管制不變，市場資金仍然緊縮。在此背景下，房產達人孔祥合在臉書分享一起真實案例：一名大型企業主管，月薪十多萬元、帳戶長期維持兩百萬元以上餘額，房貸每月自動扣款從未延遲，條件相當良好，卻在申請新房貸時，連續遭到三家銀行拒絕，甚至差點背上百萬元違約金，原因竟然是一項聯徵系統的錯誤紀錄。中時財經即時 ・ 10 小時前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 8 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 1 小時前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 17 小時前