徐詣帆3寶看完《阿甯咕》想養狗！林舒語懂3兒「調皮搗蛋」

徐詣帆（中）攜兒女欣賞親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》。（夢田影像提供）

親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》11月加演好評延燒，官方宣布12 月13、14 日將首登台北城市舞台。金馬獎最佳男配角、三寶爸徐詣帆透過劇中視角，看見孩子們面對過錯的勇氣與獨特的音樂敏銳度；王以路從故事裡重新理解9歲女兒的細膩心思與成長變化，並從中探索親子交流新方式；林舒語則感受到家中3個男孩「調皮搗蛋」的背後其實是豐富想像力的展現。

王以路（左）與9歲愛女蛋蛋一起進劇場，享受甜蜜親子時光。（夢田影像提供）

夢田影像打造的「阿甯咕劇團」，去年6月推出第二號親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》好評一路延燒，場場演後皆獲觀眾盛讚，被形容為「全家最暖的一場劇場約會」。阿甯咕劇團團長蘇麗媚表示：「我們希望透過孩子的視角，呈現家人之間最真實動人的情感連結。走進劇場的那一刻，家長常常會突然意識到：『原來我的孩子已經長大了！』我們期許陪伴每一個家庭，在故事裡重新找到彼此的愛、勇氣與力量。」

林舒語（中）與大兒子多多（左）、二兒子圈圈手牽手走進劇場。（夢田影像提供）

《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》，以「耐心、相信、想像力」為核心，吸引多組演藝圈家庭進場支持並引發親子共鳴。徐詣帆攜兒女進劇場觀看後大力推薦，直呼這是一部「非常適合全家一起欣賞的音樂劇」。他表示，劇中的3個祕技「耐心、相信、想像力」，不僅深深影響孩子，也同時觸動大人的心。他也談到，人生充滿未知，我們都像探索者般前行，而《阿甯咕》提醒大家要以耐心與想像力迎接每一次挑戰，「即使遇到挫折，那些經歷最後都會變成力量。」看完劇後孩子們甚至希望家裡能多養一條狗，最後一家人討論把這個願望變成「想像的阿甯咕」陪伴在身邊，也將這份「想像力」轉化為家人間的情感交流。

林舒語（左2）與先生吳則蒲常帶三寶到戶外觀察昆蟲。左起為大兒子多多、小兒子奧奧、二兒子圈圈。（夢田影像提供）

徐詣帆的兒女看完《阿甯咕》後反應可愛又真誠。就讀二年級的小女兒興奮地說：「跳舞很整齊，也很有趣！」兒子對音樂格外敏感，徐詣帆提到：「他會注意和弦變化，分辨誰是主旋、誰是和聲，覺得音樂很好聽、很容易進入情境。」兒子也坦言，劇情讓他想到過去調皮不乖的模樣，「我想要好好改進，變成乖寶寶！」甚至想到在學校裡學習比較跟不上的同學，「我會想要更幫助他們。」徐詣帆感動表示，看到孩子在劇場中有所成長，就是最深刻的感動，也是《阿甯咕》最珍貴的力量。

親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話YA~》感動餘韻延續。（夢田影像提供）

王以路帶著9歲女兒蛋蛋走進劇場， 她形容：「劇場是充滿無限想像的地方！」從演員表演、音樂到燈光，她看到小朋友的眼神發亮。原本擔心活潑好動的蛋蛋會坐不住，沒想到全程投入，即使中場休息也很穩定，超乎預期。王以路談到，蛋蛋正處於「愛講反話」的階段，明明內心有許多感受卻不輕易表達，「但在《阿甯咕》的故事裡，可以看到小朋友如何自己處理問題，與家人互動的方式都很可愛、真誠。」這讓她重新思考親子的溝通節奏，也提醒大人們給孩子一些時間與空間，「不會分享沒關係，我們一起慢慢練就會了。」

親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》內容寓教於樂。（夢田影像提供）

《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》以寵物狗「端端」展開故事，也勾起王以路滿滿共鳴。她分享，家中有一隻年近18歲的老狗，因視力退化，每次過馬路都得小心抱著保護。印象最深的是，當時5歲的蛋蛋看到媽媽手邊東西多，主動幫忙抱起狗狗、護著牠過馬路，「大人做的事情，孩子其實都看在眼裡，也會跟著一起做。」她表示，蛋蛋平日也很會照顧身邊的小朋友，陪玩、聊天、帶著去公園，像個小小守護者。這次觀賞《阿甯咕》讓王以路再次看到孩子的溫柔與成熟。「走進劇場讓我看見她更多的面貌，那些成長其實一直都在，只是我們需要被提醒去看見。」

親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》12月台北加演。（夢田影像提供）

林舒語育有3個寶貝兒子，觀劇後感觸良多，也在故事中感受到滿滿的愛，「一家人在一起，什麼都不害怕」。她重新理解孩子平日被稱作「調皮搗蛋」的行為，其實是充滿創意與探索的表現，「大兒子多多與二兒子圈圈過去像小怪獸般天天打鬧，後來有了弟弟奧奧，3個人會一起蓋城堡、發明遊戲，也會照顧弟弟一起玩，想像力也越來越豐富。」此外，劇中情節也成為家庭教育契機，林舒語透露，孩子們平時常嚷嚷想養寵物，透過劇中寵物狗「端端」被擬人化的呈現，她得以將「責任」具象化與孩子討論，「如果我們出門旅行，狗狗要怎麼辦？誰要照顧牠？」從這些對話中，孩子們開始了解到，寵物不只是可愛的陪伴，更是家庭的一份子，需要用心照顧與承擔。

