徐賢淑愛喝熱湯小火鍋狂加辣 讚台灣市容乾淨笑虧粉絲很害羞

韓籍啦啦隊成員徐賢淑外型甜美亮眼，被譽為韓國第三代隊長級代表人物，在台韓兩地皆具有高人氣，於今年10月宣布加盟台灣桃園台啤永豐雲豹籃球隊，成為「電豹女」的成員。而她近期登上節目《女神放大鏡》分享來台生活的點滴與文化觀察。也坦言自己其實是隊上「最怕冷的韓國人」，即便來自冬天嚴寒的韓國，仍對近期台灣驟降的氣溫直呼吃不消，在來錄影的路上便體會到「台灣溫差滿大的，突然變冷真的會有感覺。」

當記者詢問會不會覺得台灣相對溫暖的氣候更適合自己，徐賢淑也笑說，相較於韓國的冬天，台灣整體氣候與生活環境的確讓她感到相當舒適。雖然來台時間不長，但她已逐漸適應，甚至形容台灣是自己的「第二個故鄉」。她表示，無論是天氣或生活氛圍，都讓人感到自在又安心。聊到禦寒方式，徐賢淑透露自己平時很喜歡喝熱湯，睡覺時也一定會將暖暖包夾在雙腳之間保暖，笑稱這是她度過寒冷夜晚的小秘訣。

廣告 廣告

來台活動期間，她也學習了一些中文，大多是實用的生活用語，包括「肚子餓了」、「吃飯了」、「吃飽了」、「很好吃」、「沒關係」與「對不起」等等。當記者問她是否有吃到許多台灣美食，她笑說，因為公司同事都相當重視美食，經常帶她品嚐各式台灣小吃與餐廳料理，讓她每次來台灣都「吃得很飽」。

在眾多台灣美食中，徐賢淑最鍾愛的仍是火鍋，尤其偏好個人小火鍋，因為可以依據個人的偏好去調整口味。而自己最喜歡的是在昆布湯底加入大量辣椒提味。至於為何不直接選擇麻辣鍋，她坦言自己不太能接受「麻」的香氣，比起麻辣，更偏好純粹的辣椒辣味。不過她也坦言，有些台灣食物還不太敢挑戰，像是讓大部分韓國人聞之色變的臭豆腐，「那味道對我來說太困難了。」雖然沒有到討厭，但目前仍屬於較難接受的食物。

除了美食，徐賢淑對台灣的生活環境與人情味也留下深刻印象。她表示，第一次看到台灣街道時相當驚訝，認為市容非常乾淨整齊，甚至「乾淨到嚇到」。此外，她也感受到台灣人的熱情與好客，原本擔心身為外國人會不會不被接受，實際接觸後才發現大家都對她非常友善。她也分享在球場應援時與觀眾互動的經驗，笑說台灣粉絲其實比想像中還要害羞，讓她感到相當有趣。

節目中，製作單位特別準備藥燉排骨與滷肉飯作為驚喜，讓她在微涼的天氣中品嚐道地台灣美食。即使湯已稍微放涼，她仍吃得津津有味，尤其對滷肉飯讚不絕口，形容「很像豬腳蓋飯」，直呼好吃到停不下來，在現場連扒了好幾口飯。但當被問到是否考慮把滷肉飯帶回韓國發展，徐賢淑則幽默回應「我只會吃，不太擅長做料理，還是放棄吧！」展現親切自然的一面，也讓觀眾看見她融入台灣生活的可愛日常。

更多中時新聞網報導

許哲彬決策力強 解鎖劇場大挑戰

史柯西斯悼羅伯雷納：想像他還在

智慧機器人助醫療 BIM讓管理升級