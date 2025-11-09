徐超斌醫師追思會（2） (圖)

臺南市衛生局8日熱烈歡迎「不倒騎士 騎出生命」公益單車環島隊伍抵達臺南，活動由台灣抗癌協會主辦，號召全台癌友與公益騎士共同踏上環島之旅。活動自11月2日至11日舉行，由50位癌友與志工騎士挑戰全程1,100公里，用行動傳遞「勇敢抗癌、不倒精神」，展現生命的韌性與希望。今年衛生局特別與不倒騎士共騎竹溪水岸園區，象徵「健康同行、永不放棄」的精神，並預祝車隊環島旅程順利完成。透過這項活動，衛生局鼓勵癌友走出戶外，以運動強健體魄、重拾自信，也邀請社會大眾一同響應，攜手支持抗癌之路，讓健康與希望在城市間持續前行。衛生局陳淑娟主任秘書親臨現場表示定期健康檢查和規律運動是預防癌症的關鍵，台灣抗癌協會暨馬偕紀念醫院陳兆弘主任表示，癌友在治療後的復原階段至關重要，適度運動不僅能提升體能，更能改善心理狀態，帶來快樂與希望。協會副理事長何默真也表示，舉辦環台騎行的初衷，是希望癌友勇敢走出家門、擁抱人群，用運動延續生命、活出希望。衛生局呼籲，定期篩檢是守護健康的重要基石。目前政府提供大腸癌、乳癌、子宮頸癌、HPV檢測、口腔癌及肺癌等免費篩檢服務，明年（115年）將新增胃癌篩檢。早期發現與治療可顯著降低死亡風險

台灣好新聞 ・ 1 天前