徐迺維、陳翠慧以專業領航公共衛生與城市建設獲肯定

徐迺維局長（右二）於112年南澳鄉血液透析中心開幕時合影。（徐迺維提供）

陳翠慧科長（前排中）112年參加行政院公共工程委員會金質獎領獎。（陳翠慧提供）

今（114）年公務人員傑出貢獻獎公布得獎名單，宜蘭縣政府衛生局局長徐迺維與桃園市政府工務局科長陳翠慧，以其長期深耕公共領域的專業能量與卓越貢獻獲此殊榮。他們分別在公共衛生與城市建設領域展現領導力與創新精神，成為地方治理的重要典範。

宜蘭縣衛生局局長徐迺維具備醫學與公共衛生雙重專業，結合臨床精準、公衛視野與行政整合力，帶領團隊打造宜蘭穩健且具前瞻性的健康照護模式。面對COVID-19疫情，他迅速啟動宜蘭縣流行疫情指揮中心，不分晝夜帶領團隊部署疫苗與防護策略，統籌62家合約醫療院所，完成超過123萬人次接種疫苗，使宜蘭成為全國疫情最快穩定的縣市之一。疫情後，他以「貼近社區、理解需求」為核心，推動「健康磐石大聯盟」，整合基層診所、衛生所與醫院，提升基層就診率。

徐迺維局長也推動精準預防與高齡照護，在宜蘭縣全縣布建172處預防失能據點與16處銀髮健身俱樂部，長者高營養風險比率在4年間從7.8%降至6.3%，長照涵蓋率更達100.4%。在消弭城鄉差距方面，他促成全臺首座原鄉洗腎中心並推動LTBI篩檢，使南澳、大同地區肺結核發生率降逾5成。

同樣獲獎的桃園市政府工務局科長陳翠慧，她秉持工程不只是建築，而是承載市民生活與安全的理念。桃園升格後，她參與超過50件重大公共工程，累計履約金額超過300億元，並維持「零公安、零事故」紀錄。她以專業與高度責任感，把每一座工地視為守護市民家庭的一部分。

在疫情期間，陳翠慧科長運用組合屋設計，在3個工作天內，打造一座臨時社區篩檢站，並陸續啟用13座，成為全國示範案例。在城市景觀方面，她以居民需求為核心，2年間完成7座全齡共融公園；並與農業部林業試驗所合作，跨域復育逾珍稀植物，吸引保育鳥類回到城市，使景觀發展與生態保育得以共生。

兩位得獎人以其深厚專業與跨領域整合能力，在各自領域展現守護市民生活的堅定意志。