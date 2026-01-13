徐達、常遇春都是農民，為何一打仗就變成軍事天才？真相太現實

大陸中心／唐家興報導

明初兩大名將其實只是農民，他們沒受過訓練，為何起義後卻成了明朝最可怕的軍事天才？ 關鍵就在「生存」二字。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

大明開國皇帝朱元璋痛哭失聲！洪武二年一封加急奏摺直入金陵，宣告一代猛將常遇春驟逝，年僅40歲。這場悲劇背後，藏著明朝開國將領徐達、常遇春這群鳳陽農民，如何從「大字不識」的草莽，搖身一變成為令元軍聞風喪膽、史上最強軍事天才的殘酷真相。

到底徐達、常遇春沒讀過兵書、沒受過訓練，為何起義後卻成了明朝最可怕的軍事天才？答案，遠比想像中現實。

【不是天生將才，而是被飢餓逼到極限】

元朝末年天災人禍不斷，淮右地區更是赤地千里。徐達與常遇春起兵的動機，從來不是為了拯救天下蒼生，而是為了最卑微的願望：活下去。

廣告 廣告

對於當時的農民來說，加入起義軍是唯一的保命符。退後一步是全家餓死，向前衝鋒或許還能搶到一碗熱粥。這種被逼入絕境的「極限求生」，造就了他們與傳統正規軍完全不同的戰爭邏輯，只要能活命，什麼狠招都使得出來。

【沒有退路的軍隊，才最可怕】

傳統軍隊打仗是為了領軍餉、求升官，情勢不利尚可撤退保命。但這群「農民軍」沒有糧倉、沒有後方，一旦戰敗就是死亡。

以常遇春在採石磯之戰的表現為例，他隻身一人持戈衝入敵軍重圍，這在現代看來是自殺式攻擊，但對他而言卻是「搶命」。這種「不要命」的狂暴打法直接擊碎了元軍的心理防線，因為敵人無法理解，一群已經一無所有的人，爆發出的殺意竟能如此恐怖。

【農民不懂兵法？其實他們最懂戰場】

外界常疑惑徐達、常遇春不識字如何指揮大軍？事實上，最頂級的兵法往往藏在田野間。

農民種田必須精通天文地理，看雲識天氣、踩泥估水深，這些求生本能被徐達直接移植到戰場。他能透過蘆葦的傾斜度判斷風向，藉此決定火攻時機；這種從土地裡磨練出來的直覺，往往比僵化的兵書更致命，讓正規將領防不勝防。

縱觀徐達與常遇春的一生，所謂的「軍事天才」，不過是在強烈的求生本能下，將殺伐與謀略發揮到了極致。（圖／翻攝自百度百科）

【不敬皇權，反而讓他們打得更狠】

根據歷史記載，常遇春攻下蘇州後，看到張士誠那張金碧輝煌的「龍椅」，竟然沒有絲毫敬畏。他只覺得這椅子硬梆梆、不好坐，隨即命人將龍椅劈碎當木材燉肉吃。

這種行為震撼了當時的文人，卻也揭示了他們的成功秘訣：不迷信權威、不被禮教束縛。對他們來說，戰場上沒有象徵意義，只有效率。這種「實用主義」讓他們在作戰時毫無包袱，只要能贏，什麼規矩都能打破。

【軍事天才的代價，終究要還】

然而，命運賜予的榮華富貴，往往標好了昂貴代價。常遇春長年透支體力，最終在大熱天卸甲貪涼而一病不起，英年早逝。而活下來的徐達，則必須在朱元璋「功高震主」的恐懼中戰戰兢兢。民間傳說中那盤奪命的「賜蒸鵝」，象徵著兄弟情義終究不敵帝王心術。當戰爭結束，這群戰爭機器便成了皇帝眼中最不安定的威脅。

【他們不是神，只是被逼到牆角的人】

縱觀徐達與常遇春的一生，其實沒有過多的浪漫色彩。他們從滿身泥土的農夫，一路殺到封王拜相，本質上仍是一場漫長的逃荒。

所謂的「軍事天才」，不過是舊社會體制下被逼入死胡同的人，在強烈的求生本能下，將殺伐與謀略發揮到了極致。他們雖然贏得了戰爭，卻終究輸給了權力時代的殘酷規則。

更多三立新聞網報導

巴黎有一碑文「揭露玄武門之變關鍵環節」：難怪李世民能殺李建成

古代嬪妃為什麼大多無法生育？死後遺體訴說了最痛真相

為什麼中國歷代都「不吞併朝鮮」？揭開歷史課本沒說的4個原因

民國年後，蔣介石為何一直未能生育？陳潔如回憶錄：他有梅毒在身

