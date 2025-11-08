徐鈞浩「愛到失去自己」 決心離開：那種心碎到現在還記得
胡宇威在《就算一個人也可以好好的吃飯2》裡端出一桌桌療癒料理，帥氣又流暢的做菜身手成為亮點，接連拉高劇集討論度。前五集的「美食療癒」與「關係共鳴」一路累積情緒，初孟軒與徐鈞浩飾演的「布朗尼與紅豆泥」從森林婚禮的幸福巔峰走向心碎告別，濃度十足的情感線讓不少人越追越心揪。初孟軒談起合作時忍不住笑說，常被徐鈞浩在戲裡的可愛反應逗到忍笑。
徐鈞浩詮釋的「紅豆泥」性格張力強烈，遇上初孟軒飾演的沈穩「布朗尼」後，兩人情火一路延燒。他回望角色時想到自己的青春恋情，「學生時期的我像是把心臟掏出來一樣，情感很滿、也不顧一切。」他說角色活得比自己「痛快很多」。
兩人首次合作就迅速建立默契，戲裡戲外自然互稱「老公」。徐鈞浩回憶，第一天在深山拍攝時沒有手機訊號，兩人乾脆一起在河邊堆石頭、打水漂，邊等戲邊聊天，「那段時間讓我們的情感很快靠在一起，也能直接帶進戲裡。」
其中最難忘的畫面，莫過於森林裡的證婚戲。徐鈞浩形容，從山腳一路走到陽光灑落的樹林中接受證婚與親吻，「太美、太夢幻，永遠忘不了。」場邊的李玲葦當天近距離看著兩人拍攝，也成為趣味話題。
甜度堆到最高點後，劇情急轉直下。角色面臨現實考驗，徐鈞浩飾演的紅豆泥做出主動離開的決定，留下那句帶刺的真心話：「我太愛他了，愛到失去自己。」拍攝夜戲時，他在黑暗裡喊出分手台詞，心情被狠狠攪動，「那種心碎，到現在還記得。」他說，自己在現實生活中沒有辦法接受這樣的分開，「但紅豆泥做到了，我真的很佩服他。」
