徐錫祥獲提名檢察總長 歷練不足與政治人脈爭議引發公聽會質疑

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立法院司法及法制、內政委員會昨（8日）就賴清德總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥出任檢察總長一事，舉行聯席公聽會，今日正式進行人事同意權審查。現任檢察總長邢泰釗任期將於5月7日屆滿，徐錫祥獲提名接任，惟其資歷與升遷路徑在公聽會上引發多方質疑。

台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達在公聽會上直言，檢察總長猶如檢察體系的「台積電」，肩負穩守司法公信力之重責，審查標準應回歸「能否服眾」，而非「是否感人」。他指出，徐錫祥不僅未曾擔任台北地檢署檢察長或二審檢察長，在重大貪瀆、重大經濟犯罪、跨境金流及高度政治敏感案件等核心領域，亦欠缺足以支撐此職位的實戰戰功，與前三任檢察總長的歷練相較，明顯不足。

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陳宏達並點出，徐錫祥曾任蔡政府時期國安局副局長，前年轉任法務部政務次長，此後在缺乏二審資歷的情況下，三級跳進最高檢察署擔任主任檢察官，短短數日旋即獲總統提名，升遷路徑極其罕見，難免令外界質疑是否帶有「空降」或「酬庸」色彩。他強調，政務官角色本帶濃厚政策性與從屬性，社會最難相信的，是徐能否斷然切割黨政人脈，回歸只對法律與證據負責。

真理大學法律學系教授吳景欽亦指出，徐錫祥書面資料中所述政治中立、公平客觀等理念，內容流於空泛，未能提出如何扭轉社會對檢察體系公正性不信任的具體方案，亦未說明「簽結制度」的改革立場，以及非常上訴、再審救濟的標準為何。

面對質疑，徐錫祥表示虛心受教，並指出不同機關的歷練能帶來不同視野與厚度；在個人辦案實績方面，他說明任職檢察官年代，當時根本尚無跨國詐騙集團及大型貪汙案，此為時空背景差異所致。他強調，檢察總長最核心的特質是不偏不倚，應在政黨更迭與政治角力的浪潮中，阻絕一切政治干預。立法院今日聯席審查結果，將決定這場人事提名的最終走向。

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