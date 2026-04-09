徐錫祥被提名檢察總長 高檢主任陳宏達質疑「空降酬庸」
最高檢察署檢察總長邢泰釗任期將於5月7日屆滿，總統賴清德提名最高檢主任檢察官徐錫祥接任。立法院司法及法制、內政委員會昨天（8日）舉行審查公聽會，多位學者肯定其資歷完整、具備領導檢察體系條件，但高檢署主任檢察官陳宏達提出不同意見，認為重大案件偵辦實績仍有待檢視，呼籲審慎評估其適任性。
多位學者背書歷練完整
公聽會中，實踐大學法學院講座教授張麗卿、政治大學法學院副教授李聖傑，以及東海大學法律學院副教授劉芳伶皆表示，徐錫祥長期歷練完整，足以勝任檢察總長職務。李聖傑指出，徐曾參與「聯合國反貪腐公約」施行細項審查，相關經驗有助提升其處理檢察事務的國際視野。
高檢署主任檢察官提出質疑
不過，陳宏達持保留態度。他指出，檢察總長作為檢察體系最高領導者，須具備高度專業與抗壓能力，相較近三任檢察總長，徐錫祥在重大貪瀆、政治敏感及經濟犯罪等指標性案件的偵辦經歷仍待檢視，不能僅停留於理念宣示，也須以實務歷練證明其領導與承擔能力。
陳宏達並質疑，徐錫祥未曾歷任台北地檢署或二審檢察機關檢察長，卻直接升任最高檢主任檢察官，短時間內再獲提名檢察總長，升遷路徑較為罕見，外界難免產生「空降」或「酬庸」的疑慮。
徐錫祥：學長指導虛心接受
對此，徐錫祥透過書面資料表示，自己擔任檢察官逾32年，強調檢察總長應堅守政治中立，確保檢察權公平公正運作，「不應僅追求定罪率」，也應推動冤案救濟與制度檢討，以累積人民對司法的信賴。徐也回應，陳宏達為他敬重的學長，學長的指導他虛心接受，他沒有二審檢察長資歷，這是事實，但是在不同機關服務，會有不同的養分，也會有不同視野、厚度。
依規定，檢察總長由總統提名，須經立法院行使同意權後始得任命，任期4年且不得連任，後續審查結果將送院會表決。（責任編輯：卓琦）
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高檢主任直言 徐錫祥資歷不足
最高檢察署檢察總長邢泰釗將在今年5月7日任期屆滿，賴清德總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥接任，並咨請立法院行使同意權。立法院司法委員會8日舉行公聽會，與會專家學者對徐評價兩極，台灣高檢署主任檢察官陳宏達直言，徐並無足以支撐檢察總長職位的核心戰績；民眾黨立委陳昭姿也表示，人事案關乎台灣檢察體系是否正走向「政治辦案」的危機。
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