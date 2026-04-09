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即時中心／林韋慈報導

因現任最高檢察署檢察總長邢泰釗任期將於5月7日屆滿，總統賴清德提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥接任新任檢察總長。立法院司法及法制、內政委員會昨日已舉行審查公聽會，今（9）日繼續進行司法法制委員會審查。徐錫祥過去曾擔任政務次長，今（2026）年2月才轉任最高檢察署主任檢察官，隨即於3月13日被提名為下一任檢察總長，引發外界討論。

公聽會學者認歷練完備 高等檢察署主任陳宏達態度保留

過去，實踐大學法學院講座教授張麗卿、政治大學法學院副教授李聖傑，以及東海大學法律學院副教授劉芳伶均表示，徐錫祥長期歷練完備，足堪勝任檢察總長一職。其中，李聖傑特別指出，徐錫祥曾參與「聯合國反貪腐公約」施行細則審查，相關經驗有助於提升其處理檢察事務的國際視野。

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然而，台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達則表達保留態度。他認為，檢察總長作為全國檢察體系最高領導者，必須具備高度專業能力與抗壓性。相較近三任檢察總長，徐錫祥在重大貪瀆、政治敏感案件及經濟犯罪等指標性案件的偵辦實績仍有待檢視，不應僅停留在理念宣示，需以實際歷練證明其領導與承擔能力。

外界質疑才剛接任最高檢察署主任檢察官 短短時間三級跳

陳宏達進一步指出，徐錫祥未曾擔任台北地檢署檢察長或高等檢察署等二審檢察機關檢察長，卻直接「三級跳」出任最高檢察署主任檢察官，短短數日後又獲提名為檢察總長，升遷路徑相對罕見，難免引發外界對是否為「酬庸」的質疑。

徐錫祥透過書面資料回應表示，自己擔任檢察官已逾32年。他強調，檢察總長必須堅守政治中立，確保檢察權行使公平公正，不應僅追求定罪率，更應積極推動冤案救濟與司法制度檢討，以逐步累積人民對司法的信賴。依《法院組織法》規定，檢察總長由總統提名，須經立法院行使同意權後始得任命，任期4年，不得連任。後續司法法制委員會審查結果，將提報立法院院會進行表決。

原文出處：快新聞／徐錫祥「三級跳」任檢察總長？立院今審查人事案 邢泰釗5月卸任

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