徐閉為軍購戰國民黨團粉專 遭揭黑歷史大翻車惱羞喊告！

網紅徐閉因大罷免期間走紅，被封為「青鳥女神」，近日先到國民黨立院黨團粉專開嗆後，被反諷過去因廣告不實遭裁罰11萬元，徐閉先是語帶威脅地表示「不然台北市那麼小，誰都認識誰」但國民黨小編毫無畏懼持續開轟，讓徐閉氣得喊要告粉專小編。

青鳥網紅徐閉。（圖／徐閉臉書）

根據臉書粉專「政客爽」的貼文指出，徐閉先前找國民黨立院粉專小編吵架，結果被揭露曾經涉及廣告不實遭罰11萬元，讓她惱羞成怒揚言提告。該貼文提到，徐閉所代言的「720鳳梨酵素飲」因廣告誇大不實遭裁罰11萬元，北市衛生局已證實此事。

徐閉先威脅國民黨小編後喊告。（圖／擷取自臉書）

針對「720鳳梨酵素飲」廣告不實違反食安法被衛生局裁罰11萬元一事，徐閉曾怒嗆檢舉者打壓台灣鳳梨。有網友在留言中表示「小編加油」、「謝謝小編分享，千萬別惹國民黨小編」。也有網友質疑「女神？青鳥的口味真重」。

另有網友提醒，徐閉可能想藉由提告知道小編個資，到時就可以肉搜讓網軍出征，並指出PTT麥克風大已經領教過此陰招。

