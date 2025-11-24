（圖／本報系資料照）

內政部長劉世芳24日在立法院備詢時氣憤表示，散播俗稱「小橘書」的《當危機來臨時─台灣全民安全指引》一書沒用這種錯誤訊息的人，根本就是有「公主病」或是「王子病」的人，活在無塵室裡，對危機毫無警覺！她還認為，小橘書比大陸的小紅書更有用，因為資訊很具參考性。

事實上，根據全動署的統計資料，截至11月24日，小橘書僅下載了7137次。而根據Data.ai資料統計顯示，小紅書在台灣擁有超過300萬名活躍用戶，2024年新增127萬次下載量，已超越Facebook與X。比起小橘書，台灣年輕人顯然對小紅書更埋單。

為提高全民防衛韌性，國防部印製了小橘書，並於日前開始向家戶分發。為此政府動用第二預備金花費6447萬元，小橘書成本平均每本5.86元，且許多內容還必須掃QR Code或是下載政府相關部門的APP或網址，因此，花了這麼多錢印製的紙本小冊子，也無法指引民眾一條安全的路。

例如，一旦危機真的來臨，民眾必須先掃描警政署的警民服務QR Code，才能知道最近的防空避難所在哪裡；民眾該去哪裡領物資，一樣要掃描QR Code。

一本薄薄的小冊子裡有30幾個QR Code、一大堆網址，荒唐至極！

難道國防部或內政部完全沒想到，緊急危難時全台都可能停電嗎？屆時民眾不能上網、不能掃QR Code，那這本小橘書豈不成了廢物？

難怪網路已出現不少民眾將這本小冊子丟到垃圾桶的照片，小橘書不但不實用，還會增加民眾的恐慌，豈不是徒增民眾的困擾。