徒手征服台北101！「攀岩之神」霍諾德登《吉米夜現場》親揭驚心瞬間
娛樂中心／程正邦報導
全球頂尖攀岩者艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）日前在不配戴任何安全繩索的情況下，成功征服了曾為世界第一高樓的台北 101，這場驚世駭俗的壯舉隨即引發全球熱議。近日他現身《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）受訪，詳細描述了身處五百公尺高空、僅憑指尖掛在玻璃窗框上的奇幻經歷。
為什麼選台北 101？「它是攀岩者的夢幻場域」
對霍諾德而言，台北 101 不僅是一座地標，更是攀岩者眼中完美的「天然」岩場。他向主持人吉米透露，自己曾在全球多個候選建築中進行篩選，發現台北 101 獨特的層疊斗狀結構，對於攀爬動作的支撐性極佳，難度適中到足以激發鬥志，卻又在他能百分之百掌控的範圍內。
他直言，在那種高度下，他並不追求博命的驚險，而是尋求一種高度專注且優雅的流動感。他形容這次難度適中：「難度足以讓我感到有趣、全神貫注，但又在我的掌控範圍內，讓我可以有信心地在指定日期的直播中完成它。」
窗外的眼神對視：熱情的上班族與困惑的鄰居
這段攀爬過程中，最令霍諾德印象深刻的並非高度的恐懼，而是與室內上班族之間跨越玻璃的「眼神交換」。他描述自己緩緩向上移動時，看進了一間又一間的辦公室，許多員工在驚覺窗外有人時，紛紛放下手中的筆或手機，興奮地揮手致意。然而，並非所有人都對這位不速之客感到親切。
他回憶在練習期間，曾與一位坐在角落辦公室的主管四目相對，對方當下露出極度困惑且嚴肅的神情，不斷對著他搖頭，彷彿在責備這種瘋狂的行為。直到霍諾德向他展示了練習用的安全吊帶，並露出一個安撫的微笑，那位主管才從緊繃轉為釋懷，點頭認可了他的「工作」。
當攀爬進入到接近頂端的高難度區段時，霍諾德甚至在強風吹拂下，於空中做出了充滿表演性質的風格動作（放開雙手，僅用腳勾住欄杆）。他坦言當時的心情並非恐慌，而是一種巨大的解脫與享受，因為他知道最艱難的部分已經克服，此刻他正與台北湛藍的天空融為一體。
你真的沒恐懼感嗎？霍諾德親自解釋 MRI 傳聞
過去有研究團隊邀請霍諾德進行核磁共振（MRI）掃描，想看看他的「杏仁核」（大腦中負責產生恐懼感的部位）是否壞掉了。針對外界傳聞他大腦「缺乏恐懼感」的說法，霍諾德笑說：「在那種掃描儀器裡看黑白照片，當然不會引發我的恐懼反應。」
霍諾德澄清自己的腦構造完全正常，只是經過三十多年的極限訓練，大腦早已對高空刺激產生了強大的「去敏感化」。他笑稱，比起真正攀爬時的平靜，反而是走向大樓底部準備面對全球直播壓力的那一刻，才最讓他感到手心發汗、焦慮不安。
霍諾德表情嚴肅地說：「其實我覺得攝影師比我還恐怖。當我爬過去時，看到攝影團隊懸掛在強風中的支架上工作，那看起來比我徒手爬還危險。」逗得主持人吉米大笑：「你這是在開玩笑吧？」
下一站：探索內華達的攀岩秘境
霍諾德的挑戰將人們對「摩天大樓」的認知從冰冷的鋼鐵建物轉變為充滿活力的競技場。如今挑戰告一段落，他已回歸內華達州的家鄉，繼續在大自然的神奇峭壁中尋找下一個目標。霍諾德也宣布了他的新系列節目 《探索內華達》（Get a Little Bit Out There）。
目前定居拉斯維加斯的他表示，那裡擁有全美最頂級的攀岩環境 。當吉米開玩笑問他在拉斯維加斯是否賭博時，他幽默回應：「我唯一的賭博，就是用生命在拉斯維加斯的峭壁上豪賭。」因為對他來說，無論是台北 101 的玻璃帷幕，還是拉斯維加斯的紅岩絕壁，每一次的出發，都是在與自我恐懼進行一場永無止境的對話。
