徒手挑戰台北101破紀錄 霍諾德高空停留竟是在挑歌！
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰以無繩索方式攀爬台北101，僅花約91分鐘徒手攀上508公尺高的摩天大樓，成功寫下全新紀錄。攀登過程中，他一度在高空停下腳步，讓主持人與現場觀眾全都捏了一把冷汗。原來，霍諾德當時並非遇到突發狀況，而是因耳機訊號不穩、音樂中斷，臨時停下來進行調整。主持人得知真相後忍不住笑說：「他只是想嗨起來！」
據霍諾德家鄉媒體《沙加緬度蜜蜂報》報導，霍諾德當下還透過通訊詢問執行製作詹姆斯．史密斯（James Smith），是否能聽見自己的聲音，並請對方協助恢復音樂播放，直言「詹姆斯，你們要幫我把音樂放回來嗎？」
事實上，霍諾德過去多次在訪談中提到，進行高難度攀登時，他習慣戴上耳機聆聽美國重金屬樂團「工具樂團」（Tool）的音樂。強烈且富節奏感的曲風，有助於他維持動作節奏與高度專注。霍諾德也透露，此次挑戰台北101僅攜帶最基本的必要裝備，而音樂正是幫助他穩定步調的重要元素之一，而這也是他在高空短暫停留、處理耳機問題的原因。
更多FTNN新聞網報導
直播霍諾德「徒手攻頂」台北101 歐洲媒體開酸：Netflix把玩命變「獵奇秀」
霍諾德攻頂台北101！最新PO文感動喊：感謝整個團隊讓這一切成為可能
阿湯哥也申請過爬台北101！劇組遭拒 李永萍談行銷：若影視協拍是很好方案
其他人也在看
有片／遛狗前回頭緊盯霍諾德爬101 牠眼神超無奈：到底什麼時候要出門！
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日完成赤手獨攀台北101壯舉，91分鐘的過程也讓許多民眾在直播前一起流手汗。有趣的是，一位民眾也貼出一段影片，一隻白博美正要出門散步，沒想到主人卻在看霍諾德挑戰徒手攀爬101，讓牠站在門口一臉無奈，眼神彷彿在問，「到底什麼時候要出門」，畫面也萌翻了不少人。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 發表留言
霍諾德攻頂101今早現身桃機將離台 展現親民風範粉絲搶合影
美國自由攀岩好手霍諾德昨天（25日）成功挑戰攻頂台北101，成為無安全裝備、徒手登上101第一人。霍諾德今天早上與妻子現身桃機，準備搭機離台，許多民眾看見霍諾德紛紛搶拍合影，更有旅客對他高喊Hero，他也展現親民態度，相當受歡迎。Yahoo即時新聞 ・ 22 小時前 ・ 93則留言
《超級瑪利歐銀河電影版》耀西來了！新預告曝光，台灣4/1同步上映
任天堂《超級瑪利歐銀河電影版》昨（25）晚釋出最新預告，大家熟悉的角色「耀西」在這集將正式登場，於 4 月 1 日中英文版同步全球上映。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
霍諾德攀登101！女子蹲窗台「近距離拍攝」挨轟道歉 網力挺：妳沒錯
【緯來新聞網】美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）昨（25日）成功完成徒手攀登台北101緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3則留言
卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」 滿志剛批：切割台北、功勞收回中央
滿志剛表示，這次ALEX攻頂台北101，讓世界看見台灣，是所有人共同的努力，除了ALEX本人的挑戰，101團隊與賈永婕的付出，台北市政府也提供了跨局處協調、當日交通管制、緊急應變準備、城市行銷與公關支持。滿志剛指出，最重要的是市長蔣萬安公開支持活動，並視為行銷台北的重...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 2則留言
紀錄片《冠軍之路》票房破7000萬 成台灣紀錄片影史票房第2名
紀錄片《冠軍之路》熱度席捲全台口碑持續擴散，今（26）日再傳捷報，上映3週票房直飆7054萬，成為台灣紀錄片影史票房第2名，為2026開年掀起全台瘋棒球的熱潮，不僅替3月世界棒球經典賽預熱，更讓大家在...華視 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
登頂台北101 霍諾德發文：感謝團隊讓這一切成為可能
美國極限攀岩好手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）成功徒手征服台北101大樓，整個過程透過Netflix全球直播，吸引國內外高度關注。完成這項驚人挑戰後，霍諾德於社群平台發聲，感謝團隊讓一切成真，並大讚台北101是座令人驚嘆的塔樓。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
霍諾德寫下歷史一刻 蔣萬安曝北市府動員上百人助攻
美國極限攀岩好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）成功徒手攀登台北101，引發國內外高度關注。台北市長蔣萬安隨後在臉書發文指出，這是一項結合勇氣、專業與高度專注的上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德記者會重點／91分鐘徒手征服台北101 親曝登頂當下心境：千萬別掉下去
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導美國攀岩傳奇霍諾德AlexHonnold今（25）日完成徒手攀登台北101的世界級挑戰，在上千名現場觀眾與全球直播關注下，他僅...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德徒手爬高樓太狂！民眾路過「狂摸101」反應曝
生活中心／李明融報導全球知名的傳奇攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）原定於今日（24 日）挑戰徒手攀登台北 101，受天候影響改至明日（25 日）上午 9 時 正式開爬。雖然這場「無防護」的世紀挑戰因雨延期，但全台早已掀起熱烈討論。甚至有大批民眾路過 101 大樓時，忍不住伸手「抓一下」外牆基座，試圖感受大神的抓地力，卻紛紛直呼「這手感是要怎麼抓啦？」。民視 ・ 1 天前 ・ 37則留言
高嘉瑜吃醋！喊「只愛妃不吃瑜」 王世堅：純粹博君一笑
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導民進黨立委王世堅挺綠委陳亭妃參選台南市長，近期陳亭妃也在黨內初選中獲得資格，使得王世堅獲得「扶龍王」稱號；因此，前綠委高嘉瑜昨（25）日宣布投入港湖議員時，就是否會找王世堅站台一事透露，24日已和對方吃飯，並表達自己非常吃醋，認為對方現在心裡只有「愛妃」都不「吃瑜」。對此，王世堅今（26）日上午受訪，平常高嘉瑜都喜歡跟他鬧來鬧去，所以高嘉瑜沒什麼用意，純粹是博君一笑。民視 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
賈永婕超狂心機曝！101五旗桿「全換國旗」同框霍諾德
艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今早完成讓全台屏息的台北101 徒手攀爬挑戰，不僅創下極限運動新紀錄，幕後推手賈永婕的「超強宣傳心機」更被眼尖網友抓包，在霍諾德挑戰過程中，有網友在社群平台驚喜發文，指出台北101外的五根旗桿，今天竟然「全面換裝」，引發熱烈討論。自由時報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
霍諾德霍諾德登頂台北101！Netflix直播竟請來NASA前工程師馬克羅伯
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導美國極限攀岩專家艾力克斯霍諾德（AlexHonnold）昨（25）日以徒手、無繩索方式成功攻頂台北101，全程僅花91分鐘；整段...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
霍諾德登頂台北101！賈永婕手捧「1神物」求平安 他當場傻了
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午9時挑戰徒手攀登台北101，僅花91分鐘就爬上標高508公尺的大樓，登頂瞬間讓許多人相當感動。而霍諾德挑戰前，賈永婕團隊也帶著他在台北101樓下拜拜，祈求平安，當他看到賈永婕手捧鳳梨拜拜時，還露出疑問的表情，照片曝光後讓全場都笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 10則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 8則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 17 小時前 ・ 12則留言