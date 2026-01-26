徒手挑戰台北101破紀錄 霍諾德高空停留竟是在挑歌！

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰以無繩索方式攀爬台北101，僅花約91分鐘徒手攀上508公尺高的摩天大樓，成功寫下全新紀錄。攀登過程中，他一度在高空停下腳步，讓主持人與現場觀眾全都捏了一把冷汗。原來，霍諾德當時並非遇到突發狀況，而是因耳機訊號不穩、音樂中斷，臨時停下來進行調整。主持人得知真相後忍不住笑說：「他只是想嗨起來！」

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰以無繩索方式攀爬台北101，僅花約91分鐘徒手攀上508公尺高的摩天大樓，成功寫下全新紀錄。（圖／Netflix官網）

據霍諾德家鄉媒體《沙加緬度蜜蜂報》報導，霍諾德當下還透過通訊詢問執行製作詹姆斯．史密斯（James Smith），是否能聽見自己的聲音，並請對方協助恢復音樂播放，直言「詹姆斯，你們要幫我把音樂放回來嗎？」

事實上，霍諾德過去多次在訪談中提到，進行高難度攀登時，他習慣戴上耳機聆聽美國重金屬樂團「工具樂團」（Tool）的音樂。強烈且富節奏感的曲風，有助於他維持動作節奏與高度專注。霍諾德也透露，此次挑戰台北101僅攜帶最基本的必要裝備，而音樂正是幫助他穩定步調的重要元素之一，而這也是他在高空短暫停留、處理耳機問題的原因。

