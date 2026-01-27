徒手攀上101熱吻老婆！妻「只用1招」倒追攀岩大神

娛樂中心／曾詠晞報導



美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）於1月25日成功徒手攀登台北101，僅耗時91分鐘就達成這項壯舉。當他在頂點和妻子桑妮（Sanni McCandless）深情擁吻時，畫面瞬間閃瞎全球觀眾，也讓這段充滿傳奇色彩的戀愛史再次成為焦點，據說當年是桑妮主動出擊，以一張電話紙條成功收服這位「攀岩大神」。





霍諾德挑戰101登頂擁吻愛妻揭「戀愛史」！「1張紙條」收服攀岩大神

美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）在25日成功登頂台北101後，與老婆桑妮（右圖右）擁吻，瞬間讓全觀眾好奇2人的戀愛史。（圖／翻攝自IG ＠alexhonnold）

霍諾德挑戰101登頂擁吻愛妻揭「戀愛史」！「1張紙條」收服攀岩大神

霍諾德（右圖右）與妻子桑妮（右圖左）在2015年相識於一場簽書會，並由桑妮主動出擊留下電話號碼，2人後續才開始約會。（圖／翻攝自IG ＠alexhonnold）

首場演講大膽留電話 走過分手危機守護愛情

綜合外媒報導，桑妮在2015年於西雅圖的一場簽書會上與霍諾德邂逅。當時她對霍諾德全然陌生，卻被台上幽默風趣的他吸引。桑妮展現過人勇氣，在請霍諾德簽書時，隨手塞了一張寫有自己電話號碼的紙條，這大膽的一招讓兩人迅速搭上線，並在數週後開啟第一次約會。然而，這段關係並非一帆風順。霍諾德曾因墜落意外動了分手念頭，擔心感情會影響攀岩表現，但桑妮始終堅持並與其溝通，更在紀錄片風暴中挺過「極度深刻的失控感」，這對夫妻如今家庭生活美滿，兩人更育有2個可愛的女兒。

霍諾德挑戰101登頂擁吻愛妻揭「戀愛史」！「1張紙條」收服攀岩大神

霍諾德（右圖左）與妻子桑妮（右圖右）的戀愛史並非一直順利，霍諾德曾因為墜落意外而動了分手的念頭。（圖／翻攝自IG ＠sannimccandless）

霍諾德挑戰101登頂擁吻愛妻揭「戀愛史」！「1張紙條」收服攀岩大神

如今2人都在各自事業上穩步前進，並育有2位可愛的女兒。（圖／翻攝自IG ＠sannimccandless）

霍諾德挑戰101登頂擁吻愛妻揭「戀愛史」！「1張紙條」收服攀岩大神

霍諾德（右圖右）經常在社群媒體上分享攀岩片段與家庭生活，照片中一家4口都洋溢著幸福的笑容。（圖／翻攝自IG ＠alexhonnold）

鏡頭前「我很輕鬆」背後藏恐慌 成為大神靈魂伴侶

這次在台北101現場，桑妮一邊對鏡頭維持專業微笑說「I'm breezy（我很輕鬆）」，一邊在事後坦承「我整個過程基本上在恐慌發作」，真實地呈現出陪伴冒險者的心理壓力。她以包容理解丈夫「那幾乎是一種孩子般的快樂」，成功從倒追者轉變為彼此生命中的靈魂伴侶。





