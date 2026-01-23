徒手攀台北101爆「酬勞8位數台幣」！霍諾德首揭內幕

娛樂中心／周希雯報導

聞名全球的極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold），明（24日）將在沒有安全防護的情況下，徒手攀登高達508公尺的台北101，並透過Netflix全球直播整個挑戰過程，前所未見的壯舉。不過近期有外媒指出，霍諾德此次來台攀登台北101的酬勞「高達8位數台幣」，霍諾德也首度回應了。

霍諾德明（24日）預計在2小時內徒手攀爬台北101，且全程沒有繩索等保護措施。據外媒《紐約時報》引述知情人士稱，霍諾德此次來台攀登台北101的酬勞高達6位數美元，相當於台幣1500至2000萬台幣；不過霍諾德直言，金錢並非他首要的考量，即使不給錢、沒有電視節目拍也願意去，「只要大樓給我許可，我也會免費去爬。」因為台北101彷彿在向他呼喚「你就該來爬我」。

廣告 廣告

爆酬勞「8位數台幣」徒手攀登台北101！霍諾德首揭內幕：沒錢我也爬

霍諾德表示，即使沒有錢，「只要大樓給我許可，我也會免費去爬」。（圖／Netflix提供）

之所以決定挑戰101，霍諾德透露，也是希望能喚醒觀眾的童心，因為成年人經常被恐懼磨滅了想像力，但他想保留那種看到高樓，就讚嘆「我想試試爬上去」的快樂。對於挑戰過程將在Netflix全球放送，他直言「我不在乎多少人看，我只在乎把當下的事做好、並把它做對」，同時也充滿信心，「我不覺得有那麼難」。

爆酬勞「8位數台幣」徒手攀登台北101！霍諾德首揭內幕：沒錢我也爬

霍諾德希望自己能一直保持，看到大樓就有「我想試試爬上去」的快樂。（圖／翻攝「alexhonnold」IG）

據悉，霍諾德將在明天上午9點正式展開挑戰，透過Netflix特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）向全球同步放送。不過考量到是極高風險的挑戰，Netflix也加入「安全機制」，轉播畫面會比實際現場延遲10秒，以免觀眾看到突發意外。

原文出處：爆酬勞「8位數台幣」徒手攀登台北101！霍諾德首揭內幕：沒錢我也爬

更多民視新聞報導

他用SIM煉出「近200g黃金」價值50萬！專家急揭嚴重後果

昔神預言柯文哲出事！命理師示警1類人：股票慢慢賣

小孩貪玩「密碼鎖夾鼻子」拔不出！慘變「牛魔王」消防員憋笑

