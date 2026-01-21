徒手攀台北101「沒有安全網」 霍諾德如何訓練？面對「恐懼」真實想法曝

霍諾德（Alex Honnold）1／24挑戰台北101徒手攀登，也將全球直播。翻攝Jay Shetty Podcast



傳奇攀岩大師霍諾德（Alex Honnold），本週六（1／24）將再度挑戰極限，嘗試在沒有任何裝備或安全防護的狀態下，挑戰於2小時內徒手獨攀上台北101頂端，影視串流平台Netflix當天將全球同步直播霍諾德挑戰過程，引起全球極限運動迷熱烈討論。登山家、作家陳德政今天（1／21）也發文分享過去採訪霍諾德的內容，也整理近期霍諾德接受CNN與Podcast主持人Jay Shetty專訪的內容，讓讀者知道霍諾德到底在想什麼？

廣告 廣告

陳德政今天在臉書發文表示，台灣身為「地主國」，這項挑戰就發生在我們眼前。大家心裡也有許多疑問：為何選擇台北101？掉下去的話怎麼辦？他是如何準備這場攀登？

陳德政也蒐集了霍諾德近期接受CNN專訪，也和知名Podcast主持人Jay Shetty進行對談的內容。另外，陳德政2024年也曾專訪霍諾德，當時他就已經對台北101充滿高度興趣。

為何選擇台北101？

霍諾德：我最先勘察的是杜拜的哈里發塔，但它很難，表面非常滑，難以駕馭。攀登哈里發塔在身體上是可行的，只要有足夠的決心和毅力，但我必須搬到杜拜去住。

後來我去勘察台北101，當下就覺得它是一個完美的目標，擁有所有引人注目的特徵，是整個城市景觀中最顯眼的建築。而且抓握點不容易打滑，形狀也很理想，讓你更容易抓住它。它就是我一直在尋找的那種挑戰！

2013年我曾為另一個電視節目勘察過台北101，最後該節目沒有成真。所以過去十多年，我一直知道它是可行的，是一棟非常適合攀登的建築物：它獨一無二，引人注目，而且很美。

是否聽見外界的批評聲？

霍諾德：我知道有些人覺得這只是特技表演（stunt），很愚笨、不明智，不算真正的攀登，我完全可以理解他們的想法。但批評我的攀登者，如果獲得攀登台北101的機會，我想他們也會爬的，因為這件事有趣又酷啊！人們或許會問：你為什麼要做？我會問：為什麼不做呢？

徒手攀登台北101困難嗎？它的風險何在？

霍諾德：這件事還沒有完全接近我的極限，我很確定，它應該在我的舒適範圍內（just not quite as close to my personal edge, I'm pretty sure. I think it should be well within my comfort zone）。實際用繩索在上面練習過，它的金屬材質和窗戶構造，很適合人的手去抓握，這讓我感覺安全與安心，台北101沒有我之前想像的難。

至於風險，其實我覺得和美式足球沒有太大的不同。而且台北101有陽台，真的掉下去可能會被接住（笑），也不一定會死。這比任何我徒手攀登過的大岩壁都要安全得多。

一般人的生活中，很多風險都不是自己主動選擇的，譬如參加一場週五派對，結束後不自覺地酒後駕車。但對於攀登者：你是選擇承擔這些風險，因為它們在你的生命中具有價值。（you are choosing the risks you are taking, because they have values in your life）

當天是否規劃安全網（safety net）？遇到什麼狀況會取消？

霍諾德：沒有安全網，我30年的攀登經驗就是安全網。風不會造成太大問題，基本上多大的風都不會把這次拍攝搞砸。唯一會有問題的是雨，我會爬台北101的東南面，就是最早被太陽照射到的那面，金屬材質加上太陽光，很快會把雨烘乾。如果雨勢較大，可能會延後幾個小時甚至一兩天。

這次攀登的行前準備和訓練？

霍諾德：你總想在最佳時機達到巔峰狀態。我花了兩個半月，專注準備這個計畫，其實就像平時訓練的所有方式一樣：吃得好、睡得好、在家中的健身房進行大量鍛煉，然後努力增加訓練量，這樣才能在關鍵時刻感覺狀態極佳。

大約六到八週不吃甜點，也去內華達州的攀岩勝地Clear Light Cave體驗被徹底打爆（get blasted）的感覺！

工作團隊用無人機在建築物上空盤旋，確定角度，這樣我更能記得所有的拍攝順序，他們給我發了許多圖片。我也在台北101上面繫繩練過幾次，總之就是弄清楚我的路線、手點和行進順序（figure out my lines, the holds, the sequences），找出最有效率的移動方式，跟游泳的划水姿勢一樣，越練習越有效率。

如何面對恐懼和緊張？

霍諾德：從根本上來說，恐懼只是身體上的一些感覺（fundamentally feeling fear is just feeling some sensations in your body）。即使對自己的身體狀況很有信心，還是會想：「嗯，我在做一件新的事情。所以，這總是有點令人興奮。」害怕、興奮和緊張，這幾種感覺時常同時襲來，讓你很難分得清楚。當我到達建築物底部，令人驚訝的是，離開地面的第一步是攀爬過程中最困難的動作之一。你必須跳起來，抓住某個東西，然後開始攀爬。我肯定會有點緊張。

前一天的固定儀式？

霍諾德：我沒有前一天的儀式，前一天是我的休息日，可能會做些有氧運動之類的，例如慢跑。城裡有很多很棒的山，可以去跑跑，基本上不會做劇烈運動。我會早點睡覺，盡量吃得好，好好休息。基本上，你只想一切都像往常一樣，覺得這是平常的一天，很輕鬆。然後第二天醒來，就開始工作。

想透過這次攀登傳遞給大眾何種訊息？

霍諾德：一件事看起來很瘋狂，很不可思議，但如果你畢生投入這項技藝，並反覆練習，終究會發現它並不如想像中困難。（it looks crazy, looks insane, but if you spent your life practicing this particular craft, and you practice enough, eventually it’s not that hard）

登頂之後，怎麼下來？

霍諾德：當然是搭電梯！

CNN訪談 https://youtu.be/NLq4DY9N5NA?si=1341e8_Y_tQHbjiY

Jay Shetty Podcast https://youtu.be/W1ehCIs_FtY?si=jndZKg95EptUEU_4

陳德政2024年專訪 https://500times.udn.com/wtimes/story/12671/8088893

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂