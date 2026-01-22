徒手攀岩大神攻台北101 週六全球直播

賈永婕臉書曬與美國攀岩傳奇Alex Honnold合照。（賈永婕臉書）

台北101董事長賈永婕昨（21）日透過社群平台分享最新進展，公開與世界級自由攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）的合影，以及團隊事前祈福畫面，透露備受矚目的極限攀登計畫已進入最後倒數階段，直言「全體團隊都在為本週六做好萬全準備」。





賈永婕指出，此次攀登行動規模龐大，除集結美國Netflix製作團隊外，另有英國極限運動專業拍攝單位加入，現場工作人員逾百人。整體執行需仰賴高度專業技術與精密計算，無論拍攝、動線或安全評估皆屬高難度任務。

為確保行動順利與人員安全，賈永婕也特別提醒民眾兩項重點事項，包括切勿進入活動管制區域，以及請勿自行操作無人機拍攝。她強調，未經控管的空拍行為恐影響現場判斷與飛行安全，呼籲大眾尊重專業團隊規畫，並可透過Netflix官方直播，即時欣賞並了解整場挑戰。





本次挑戰的主角Alex Honnold，將在完全不使用繩索與任何安全裝備的情況下，徒手攀登高度達508公尺的台北101外牆，橫跨玻璃、鋼構與混凝土結構，一路向上直攻101層樓。這項壯舉將以兩小時全球直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）形式呈現。近日已有不少民眾目擊Alex於大樓外牆進行測試攀爬，畫面震撼，引發熱烈討論。





相較過去在《赤手登峰》（Free Solo）中挑戰天然岩壁，Alex此次面對的是結構重複、坡度陡峭的人造建築，對身體運用與風險判斷皆帶來全新考驗。他受訪時坦言，台北101的設計兼具挑戰性與獨特魅力，是促使他點頭嘗試的重要原因。如今身為人父，他對成功的定義也有所轉變，更重視在追求極限之餘，如何審慎評估風險、平安完成挑戰。





賈永婕最後表示，這場結合極限運動與國際影像製作的盛事，將再次讓世界看見台灣，也期盼社會大眾一同配合，讓活動圓滿落幕，為台灣寫下新的國際篇章。



