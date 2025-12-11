徒手攀爬台北101 明年1月24日Netflix全球直播

攀岩高手Alex Honnold明年1月24日在Netflix直播節目《赤手獨攀台北101：直播》，挑戰徒手攀爬台北101。（Netflix提供）

先不要管Netflix能不能順利併購華納兄弟，因為有更大條的事發生了！明年1月24日Netflix將全球直播徒手攀爬台北101的壯舉，過程不會用到任何繩索！

奧斯卡獲獎紀錄片《赤手登峰》，曾向世人介紹過這位攀爬高手Alex Honnold，他決定把下一個挑戰，放在台北101，打算在沒有任何繩索的情況下，一口氣攀上101層，意味著他要一口氣爬完玻璃、鋼骨與混凝土，高度508公尺的建築。

跟他之前挑戰攀爬花崗岩地形不同，摩天大樓比大多數的陡峭、結構更具有重複性，使用全身肌群的方式也不同，更重要的是，他從未攀登過如此高聳的建築物。「為什麼不呢？台北101本身就是一座難以置信的建築物，許多摩天大樓不適合攀登，但是它卻是例外。現在攀爬大樓很難獲得許可，我取得許可，難得有這種機會，所以必須把握努力一試。」

台北101董事長賈永婕，日前才透露，她的確收到Alex寫來的電子郵件，關於挑戰徒手攀爬101的計畫。她看完了整個計畫，十分意外地，Alex花了很多篇幅闡述自己的家庭與親子關係，說明這不是一個玩命的挑戰。

「我待在家裡的時間更多，在海外的時間反而更少，但我一直在爬山。」Alex解釋身為丈夫與父親，讓40歲的他，跟20幾歲的他，自然有所不同，「因為23歲時，只是動手去做就得了，你不會真的在乎後果。但是身為40歲的我，就像是『多花一點時間，多做一點準備工作。』」他也回憶，頭一次看到台北101是在10多年前，從那時候就有想要挑戰攀爬的念頭。他也說順利攀爬登頂的話，會搭電梯下樓去找老婆，然後當晚會一起去台北101樓上的饗Joy餐廳吃Buffet慶祝，「那是很棒的Buffet。」

