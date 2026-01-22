徒手攀爬101倒數4天！霍諾德揭高空「解放」秘辛 直言：往下丟恐引公憤

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

來自美國的極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將於本週六（26日）徒手攀登高約508公尺的台北101大樓。外界對於他在長時間攀登過程中，如何解決生理需求感到好奇。對此，霍諾德曾公開親自分享自身經驗指出，公開高空攀岩時「如廁」的處理方式，並直言若隨意丟棄排泄物，恐引發公憤。

霍諾德（Alex Honnold）將於1月26日徒手攀登台北101大樓。（圖／Alex Honnold 臉書）

眾所矚目的徒手攀爬台北101倒數4天，霍諾德上週末曾進行試爬，從大樓內餐廳民眾拍攝的畫面可見，即便有繩索保護，高難度挑戰仍讓目擊者直呼震撼。由於正式挑戰當天將採徒手攀登，引發全民關注，台北101內兩家咖啡廳的座位區也已被預約一空。

除了攀爬本身的高難度挑戰外，外界也好奇霍諾德在長時間攀登過程中，該如何處理個人生理需求，是否能在高空「就地解放」，引發討論。對此，霍諾德曾接受潮流雜誌《GQ》訪問時透露，早在60、70年代部分攀岩者會將大小便排入牛皮紙袋後直接丟下，但這樣的作法如今恐引發公憤，已不被接受。

霍諾德也分享自己的做法，會先將排泄物裝入袋中，再以膠帶綑綁、壓縮後，塞進使用過的水壺裡，吊掛在裝備包上繼續攀爬，待結束後再一併帶下山處理。他強調，唯有將排泄物全數帶走，才能將攀岩活動對環境與周遭的影響降到最低。

