徒手攀爬101若發生意外也將實況播出？Netflix透露兩大安全機制

美國赤手攀岩專家霍諾德將於明天（1/24）挑戰無安全繩索徒手攀爬台北101高樓，整個過程將透過Netflix向全球實況轉播，引起媒體高度專注。製作團隊透露，轉播過程將會有數個「安全機制」，包括實況畫面會延後10秒播出，而一支高空攝影團隊也會隨時待命，以防不時之需。

美聯社報導指出，霍諾德（Alex Honnold）徒手攀爬台北101且讓影音串流平台Netflix全程實況轉播，令各界忐忑不安。若霍諾德發生意外，難道全球觀眾真的會親眼目睹他從高空墜落的恐怖場景嗎？

負責轉播的Plimsoll Productions公司執行製作人史密斯（James Smith）說，當他知道霍諾德攀爬台北101的計畫後，立刻找專門負責電影和電視轉播的危機處理團隊「Secret Compass」提供建議。

史密斯說，在霍諾德攀爬過程中，兩人將會全程保持通訊，大樓內會有多名攝影師在可撤離的位置上待命，另外會有4名高角度攝影師以繩索懸吊方式進行拍攝。

史密斯說：「這些人都認識艾力克斯（霍諾德），他們相信他。整個攀爬過程，他們都會近距離在他身邊。除了拍攝令人驚豔的影片外，他們也會隨時緊盯他的狀況，如果出現問題，他們也能出手幫忙。」

此外，製播團隊還安排了專業氣象預報員，隨時提供當天的氣候資訊。根據預報，週六早上的台北可能降下小雨。史密斯說，如果天氣真的太糟糕，霍諾德就會取消攀爬。

根據美聯社報導，這場實況轉播的畫面會有10秒延遲落差。專家也認為，這項非常必要，且應該在意外發生後立刻中止播放畫面。

聖塔克拉拉大學媒體與新聞倫理中心主任文森特（Subbu Vincent）說：「若在（意外後）仍繼續進行任何形式的直播，是不道德的。」

