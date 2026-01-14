「徒手攀登台北101」直播倒數！本人曝原因 賈永婕：我的心臟好大

娛樂中心／陳慈鈴報導

賈永婕得知艾力克斯霍諾德即將攀登台北101的消息後，表示，「董事長覺得我的心臟好大啊！」（圖／翻攝臉書）

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）因紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）在國際享負盛名，近日將在Netflix全球兩小時直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE），挑戰徒手攀登台北101外牆，高度約508公尺，驚人之舉引發關注。對此，台北101董事長賈永婕發聲了。

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將挑戰徒手攀登台北101外牆，，過程將在Netflix特別直播節目《赤手獨攀台北101：直播》播出。（圖／翻攝自Netflix）

艾力克斯霍諾德是唯一一位在美國優勝美地國家公園（Yosemite National Park），獨自以徒手方式，攀登巨大的酋長岩（El Capitan）的人。2018年，他擔任了紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）的主角，這部作品榮獲英國電影學院獎和奧斯卡最佳紀錄片等多項大獎。

Netflix先前就預告《赤手獨攀台北101：直播》將於台灣時間1月24日（美國時間1月23日）直播，看艾力克斯霍諾德挑戰徒手攀登台北101的計畫：從64層樓高的「竹節箱體」結構，到他如何在生命攸關時管理恐懼。他將攀爬上台北101約508公尺的外牆，只有玻璃、鋼骨與混凝土，嘗試在沒有任何繩索的情況下，一口氣攀上101層。摩天大樓比大多數的陡峭、結構更具有重複性，使用全身肌群的方式也不同，更重要的是，他從未攀登過如此高聳的建築物。

至於為何會選擇攀登台北101？艾力克斯霍諾德提到，選擇台北101是因為它是一座令人驚嘆且不可思議的建築，台北101也是一座獨特且可行攀爬的大樓，再加上獲得攀爬建築物的許可非常困難，因此必須把握機會。他認為，這次攀登的最高風險是：建築攀登與攀岩壁最大的不同就是沒有「最難的一步」。和以前的徒手攀岩不同，這次的挑戰主要是在整體累積的疲勞，而那是比較難預測的。某種程度上，它更未知。

得知艾力克斯霍諾德即將攀登台北101的消息後，賈永婕也親自發聲表示，「全世界的首次的創舉，敬請期待！董事長覺得我的心臟好大啊！」

