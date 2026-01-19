徒手攀登101周六登場！Alex Honnold 帶繩試爬場勘 賈永婕親揭點頭內幕

生活中心／程正邦報導

美國攀岩傳奇Alex Honnold試爬台北101，見室內民眾拍照，露出靦腆笑容。（圖／翻攝自X平台 @tinaku1991）

全球攀岩界的傳奇人物艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）即將於本週六（ 24 日）挑戰攀登台灣地標台北 101。昨（19）日上午 11 點，Alex 被目擊現身 101 建築外圍進行實際「試爬」作業。雖然最終挑戰標榜「徒手」，但試爬現場他仍繫上安全繩索並背負裝備，謹慎進行場勘。台北 101 董事長賈永婕也在社群平台感性發文，透露這位奧斯卡紀錄片主角之所以能獲得許可，全因一封充滿誠意的自薦信。

Alex試爬台北101時，地面工作團隊小心翼翼調校繩索。（圖／翻攝自X平台 @lance801204）

試爬現場曝光：專業團隊進駐、掛繩確保安全

昨日上午，不少路過的民眾與觀光客目睹了驚險一幕。Alex Honnold 在工作人員協助下，穿戴專業安全裝備於台北 101 外牆進行高度測試。不同於正式挑戰時可能的「0 裝備」狀態，試爬過程極為嚴謹，現場可見攝影團隊利用繩索將器材吊掛至高處捕捉畫面。

Netflix 將於 1 月 24 日上午 9 點進行全球直播《赤手獨攀台北 101：直播》。根據道路挖掘管理中心的申請資料，101 周邊已申請電影拍攝至 25 日，並特別標註 1 月 24 日的雨備日為隔天，顯示若天候不佳，這項極限挑戰將可能順延。

網友表示光看Alex攀爬的照片，兩腿都在發抖。（圖／翻攝自X平台 @tinaku1991）

賈永婕親自「腿軟」測試：高手也需要夠瘋的董事長

為了這場世紀挑戰，台北 101 董事長賈永婕早在 14 日就親自登上外圍鋼圈體驗。她事後自嘲「瘋子董事長」，坦言一站上去就嚇到腿軟，驚呼「真的有夠高！徒手攀爬太可怕」。賈永婕表示，要完成這項任務，除了需要頂尖的攀爬者，還需要一個願意承擔風險的經營團隊，她感謝「Team 101」與製作團隊共同將不可能化為可能。

Alex看到小朋友貼窗好奇張望，難得放慢腳步揮手打招呼。（圖／翻攝自X平台 @tinaku1991）

挑戰內幕：一封信打動人心「我不是在玩命」

外界好奇，為何台北 101 願意放行如此高風險的活動？賈永婕獨家透露，Alex Honnold 去年 10 月就曾來台場勘，並親自寫信給她。信中 Alex 感性提到自己家庭美滿、擁有一對兒女，向董事長保證：「我絕對不是在玩命。」他強調每一項挑戰都是經過極其精密的科學評估與訓練。正是這份對生命的尊重與謹慎態度，最終讓賈永婕點頭同意這場歷史性的攀登。

民眾從遠處用手機拍下Alex攀爬台北101的畫面，相當震撼。（圖／翻攝自X平台 @c.j_131）

傳奇背景：奧斯卡獎得主的極限人生

Alex Honnold 曾以無保護獨攀美國優勝美地「酋長岩」震撼世界，該紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）更奪下奧斯卡最佳紀錄片大獎。此次他挑戰高度 508.2 公尺的台北 101，不僅是個人生涯的新里程碑，更讓台北再次登上國際媒體的頭條。屆時現場是否會有警消醫護待命，官方仍保持神祕，所有懸念預計將在週六直播當天揭曉。

