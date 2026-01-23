徒手攀登101有保險？霍諾德親解答 與妻子用「地獄哏」化解生死關頭沉重感

艾力克斯霍諾德已於2020年跟女友桑妮麥坎樂利斯（Sanni McCandless）結婚，並育有兩名不到4歲的女兒。翻攝IG＠sannimccandless

艾力克斯霍諾德將於25日早上進行全球直播的「都市徒手獨攀」台北101創舉，但這個行為卻在攀岩圈引發兩極評價。連艾利克斯霍諾德（Alex Honnold）多年來最親密的拍檔湯米考德威爾（Tommy Caldwell）坦言，最初聽到消息時，一度認為這只是一場為了點閱率的「媒體炒作」。而外界也好奇，面對這個風險極高的行為，霍諾德有沒有買保險為家人尋求保障呢？

相較當年獨攀美國酋長岩的冒險行為，霍諾德已經於2020年與桑妮麥坎樂利斯（Sanni McCandless）結婚，並育有兩名不到4歲的女兒。這次太太桑妮也隨著他來到台灣，40歲的霍諾爾德這次徒手攀登台北101的風險更高，因為他不再是當年獨自住在麵包車裡的年輕攀岩者了。

而霍諾德1月22日在接受《紐約時報》採訪時，直接回應了關於保險的問題。他表示自己完全沒有購買任何人壽保險，當被問到是不是因為沒有保險公司願意承保？霍諾德表示自己並不清楚，雖然不確定是否因為自己的高風險行為讓保險公司望而卻步，但他認為，即便有人願意承保，那筆保費也絕對是天文數字。

「我不知道，如果有，保險費應該會很貴，但我覺得保險本身就是個騙局。關鍵就是讓你付錢。保險公司之所以能成為金融巨頭是有原因的，因為其他人都被坑了。」

霍諾德年少即成名，不斷嘗試挑戰極限。翻攝自Alex Honnold個人官網

霍諾德對保險有著一套理性邏輯，他在訪談中毫不客氣地表示：「我認為保險基本上是一種騙局（scam）。」他進一步分析，保險的本質就是不斷付錢進去。對於一個極度了解風險且精確計算每一分機率的極限運動員來說，他不願讓自己的生命價值成為大數據獲利的工具。

事實上，這並非他第一次對保險開砲。早在2018年《赤手獨攀》紀錄片上映期間，他也曾告訴外媒《Field Mag》，保險就像一場「賠率偏向莊家的賭博」。他當時甚至開玩笑說，在沒有幼子需要撫養的情況下，看不出保險的意義，「我要留保險金給誰？留給我的露營車嗎？」

霍諾德熱愛攀岩，他甚至對老婆說生命中的第一是攀岩，再來才是她。翻攝IG＠alexhonnold

擔心家族心臟病史 霍諾德只買「健康險」防意外

不過霍諾德雖然拒絕「人壽保險」，但他並非完全沒有保險意識。他曾與新創保險公司合作處理「健康保險」，其主因是擔心家族遺傳性的心臟病，或者是平日騎車發生交通意外會產生的醫療費用。他將「醫療需求」與「死亡賠償」分得非常清楚，前者是現實的財務避險，後者對他而言則是不符價值觀的支出。

離世將為家人帶來陰影？霍諾德冷靜回應：孩子太小不會記得

當被問及現在有了妻女，是否對死亡的後果有不同想法？霍諾德展現了他一貫極致理性的思維，甚至帶點殘酷的冷靜。他坦言：「實話說，我的想法沒有太大改變，因為我從來沒想過要死。這就是為什麼我在準備和訓練上投入這麼多精力的原因，我仍在竭盡全力地活下去。」

針對「離世會為家人帶來傷痛」的指控，霍諾德語出驚人地表示，小女兒們年紀還太小，可能根本不會記得，且家庭生活環境穩定，他認為自己不會讓妻女陷入困境，甚至不覺得她們會因此終生受創。

40歲的霍諾德目前有兩個女兒，大女兒快滿4歲。翻攝IG＠alexhonnold

與妻子不談生死遺言 黑色幽默帶過：看她要等多久再約會

霍諾德透露，他與妻子桑妮其實很少嚴肅討論「如果死了怎麼辦」，因為這會讓對方非常難過。夫妻倆反而常用「黑色幽默」來化解沈重感，他笑說：「我們偶爾會開玩笑，說她要等多久才能再開始約會，或是帶著孩子找對象有多難之類的。」

但這種幽默背後仍藏著對現實的認知。霍諾德13歲時父親去世，這讓他深刻意識到時間有限。他坦言，每次獨自進入山林或攀爬摩天大樓，內心深處都知道，「事情可能會很快結束。」



