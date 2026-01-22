徒手攀登101「怎麼上廁所」？霍諾德揭密：怕引發公憤

美國攀岩好手霍諾德24日將徒手攀登台北101，他曾透露攀岩時處裡自己泄物的事情，在高空如廁會將排泄物裝入牛皮紙袋，用膠帶封緊、壓縮後塞入水壺後，吊在包包，等抵達終點時丟掉。

自由攀岩好手霍諾德宣布將於台灣時間2026年1月24日徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供)

霍諾德（Alex Honnold）24日將挑戰徒手攀登台北101外牆，這座高約508公尺的建築物成為他首度嘗試的人造摩天大樓。此次挑戰不使用任何繩索或安全裝備，消息曝光後引發國際高度關注。Netflix將推出兩小時全球直播特別節目，完整記錄這場高風險的徒手攀登行動。隨著挑戰話題延燒，外界也好奇攀岩者在長時間、高空攀登過程中如何處理排泄問題。

霍諾德坦言，摩天大樓的攀登風險充滿未知。他指出，高樓立面結構雖然垂直且重複性高，但全身肌群的使用方式與自然岩壁截然不同。長時間攀登所累積的疲勞，成為這次挑戰中最難以掌握的變數。此次攀爬高度達1,667英尺、約101層樓，他將沿著玻璃、鋼構與混凝土組成的建築立面一路向上。

霍諾德過去曾在奧斯卡得獎紀錄片中攀登天然花崗岩岩壁，他表示，早在1960、1970年代，多日攀岩者曾將排泄物裝入牛皮紙袋後直接丟進山谷，但這樣的作法在現代已被視為不負責任。

他曾於GQ Taiwan的YouTube頻道說明，自己攀登時會準備多個使用過的水壺，若有排泄需求便先將排泄物裝入牛皮紙袋處理，以確保不對環境造成污染。而他強調，排泄物必須全程帶走，否則將引發公憤。

