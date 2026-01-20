「徒手攀登101」等了13年！傳奇攀岩大師霍諾德週六挑戰 親曝最大難處

自由攀岩傳奇Alex Honnold即將於本週六挑戰徒手攀登台北101。Netflix提供



過去曾以徒手攀爬方式，征服酋長岩的傳奇攀岩大師霍諾德（Alex Honnold），本週六（1/24）將再度挑戰極限，嘗試在沒有任何裝備或安全防護的狀態下，挑戰於2小時內徒手獨攀上台北101頂端，影視串流平台Netflix日前也宣布，當天將全球同步直播霍諾德挑戰過程，引起全球極限運動迷熱烈討論。

Alex Honnold將於本週六挑戰徒手攀登台北101。Netflix提供

「每8層往外傾斜」高挑戰 霍諾德：容錯率是零

據《運動筆記》報導，霍諾德曾於採訪中表示，最大的挑戰不僅僅只是高度，還包括101的結構，「我想最困難的部分，會是101最具辨識的竹節箱體構造（每 8 層往外傾斜），每個節點八層樓一共 64 層，攀爬者必須在數百公尺的高空，克服建築體向外傾斜 10 至 15 度的外傾，這對於指力與心理素質來說是一場『容錯率零』的考驗。」

被問及除了登頂以外，認為還要達成什麼條件才算成功，霍諾德表示，他希望整體過程感覺很好，「我很有信心能夠爬上去，但我也希望在過程中能夠面帶微笑，享受這得來不易的經驗。我不想要經歷那種『死裏逃生』的恐懼，我更想向超馬一樣，不受傷且有尊嚴的完成，然後跨過終點線時還能夠帶著微笑。」

談及徒手攀登這項挑戰帶來的恐懼，霍諾德表示，恐懼在體內的感覺，就像是興奮或緊張，或是一種刺痛的能量，「你可以將恐懼看作是我正在體驗身體的一種感覺，但不代表這種感覺要影響你的行動。」

「不是玩命」曝親筆信溝通 瘋狂推手賈永婕感動

事實上霍諾德早在13年前，就有意挑戰徒手攀登台北101，當時國家地理頻道也有意願進行直播，不過當時綜合評估後，台北101認為太過冒險，導致合作破局，直到現任台北101董座賈永婕上任後，才終於讓這項世紀挑戰得以順利進行。

根據《TVBS新聞網》報導，霍諾德早在去年10月就曾來台場勘，並親自寫信給賈永婕，並於信中表示他的家庭美滿、擁有一對兒女，還強調「我絕對不是在玩命，每一項挑戰都是經過極其精密的科學評估與訓練」。賈永婕看到霍諾德對生命的尊重與謹慎態度，最終同意讓這項挑戰成行。

作為這項世紀挑戰幕後的瘋狂推手，賈永婕近日也親自戴上裝備，攀上101頂峰實地探勘。平時優雅的賈永婕，站在101最高處也坦言「腿軟」，並在臉書發文表示「頂尖高手再神再厲害也要有瘋子董事長願意擔當！一般董事長應該已腿軟⋯⋯」

美國攀岩家艾力克斯即將於24日徒手攀登101，101董事長賈永婕也出面響應，率先登上101頂端圓球。翻攝自賈永婕臉書

針對外界好奇為何已成為人父，還要冒險挑戰徒手攀登101？霍諾德的妻子直率表示「這就是他」。霍諾德本人接受Netflix專訪時則表示，並不是每棟摩天大樓都適合攀爬，台北101因為其大樓結構和獨特性，成為技術上可行、適合進行攀爬的摩天大樓。也因為要獲得攀爬的許可相當不易，既然拿到了許可，就一定要把握機會去爬。

霍諾德坦言，他的生活並沒有大家想的那麼不同，他現在仍舊在攀爬，但方式更為深思熟慮，40歲的他，比23歲住在露營車的他更注重準備工作，「23 歲我會奮不顧身往前，而 40 歲的我會說『我多花一天做準備，我會更小心，這沒問題』。」

Alex Honnold將於本週六挑戰徒手攀登台北101。Netflix提供

國外賭盤曝光 大多看好「這時間段」完成挑戰

事實上霍諾德並非首位挑戰攀爬101的極限運動家。早在2004年台北101完工、成為當時世界最高摩天大樓之際，有「法國蜘蛛人」之稱的亞倫．羅伯特（Alain Robert）就曾受邀攀爬，不過當天由於氣候狀況不佳，陰雨綿綿的天氣導致玻璃帷幕濕滑，在安全考量下使用安全繩索防護，羅伯特也花費了比想像中多的時間完成，耗時4小時攀上508公尺的塔尖。

隨著挑戰時間將近，預測市場平台Polymarket已針對霍諾德的爬行時間開出賠率，根據最新數據，有超過7成的下注者看好霍諾德能在1小時至2小時之間完成挑戰，其中以1小時至1小時15分最受看好（27%），其次則是1小時30分至1小時45分（24%）。值得注意的是，仍有9%認為霍諾德無法完成這項挑戰。

直播懶人包：

節目名稱｜《赤手獨攀台北 101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）

直播平台｜ Netflix 全球獨家

直播時間｜2026 年 1 月 24 日（週六）09:00 AM（臺灣時間）

