徒手攀101倒數3天！賈永婕「嚴正提醒3件事」：一起創下台灣的驕傲

記者趙浩雲／台北報導

全球傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）將於本週六挑戰徒手攀登台北101，全程由Netflix獨家直播，成為台灣首度迎來世界級徒手攀登紀錄級拍攝行動，台北101董事長賈永婕也於今（21日）發文公布當天注意事項，呼籲民眾務必配合現場管制，共同完成這場國際級極限任務。

賈永婕表示，這次攀爬活動由美國Netflix團隊與英國極限運動拍攝製作團隊共同執行，現場動員超過百名專業人員，拍攝與攀爬過程皆需高度精密演算與安全控管，「任務複雜、挑戰極高」，因此希望民眾能全力配合現場安排。

她特別提醒兩大重點事項，第一，請勿闖入管制區域，讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下完成任務；第二，請勿自行操作無人機拍攝，以免影響飛行判斷與攀爬安全，也請尊重拍攝團隊的整體規劃。

Alex Honnold這幾天已經在進行試爬台北101。（圖／翻攝自X平台 @tinaku1991）

賈永婕也呼籲：「我們希望讓國際團隊看到台灣人的高素質與專業度，也請大家尊重獨家直播畫面，不要硬闖、不要干擾。」她直言，最佳視角就是Netflix官方直播，節目內容除了精彩攀爬畫面，還有主持人與世界級極限攀登好手即時講解，能看到許多近距離卻更安全的精彩瞬間。賈永婕也喊話，希望大家一起用行動支持這場國際級挑戰，「一起讓這場活動順利、成功、精彩完成，請與我們一起創下台灣的驕傲。」

