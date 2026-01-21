徒手攀101週六登場！ 試爬遇雨「超滑」 Alex：很挑戰

艾力克斯霍諾德一早也到101進行彩排。（圖／東森新聞）





攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德，將在這星期六挑戰「徒手攀登」101，近期不少人已經捕捉到他場勘試爬的身影，今天一早也到101進行彩排，大約11點開始試爬，吸引大批民眾朝聖，不過正好遇上強烈冷氣團，又冷又下雨，Alex也坦言，實在很挑戰。

矯健身手一躍而上，來了真的來了，攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德，在週六徒手爬101極限挑戰前，彩排場勘。

正好遇上強烈冷氣團攪局，冷風狂吹雨狂打，玻璃牆面滑上加滑，因此即便試爬時，有先加上掛繩、後背包等安全措施，他每一步仍踩得謹慎，有時還會反覆確認才起步。一旁攝影師，全程陪同垂掛。光用看的，就讓人心臟皮皮挫。

廣告 廣告

美國傳奇攀岩家Alex Honnold：「今天是只是練習，但在下雨，冷沒關係，但下雨就有點挑戰，祈求這周末能順利。」

現場即便風雨交加，不過相關工作人員從早上8點就已經開始確認繩索，以及相關吊掛作業，而也有粉絲早早就來到現場，想朝聖試爬風采。

記者vs.菲律賓粉絲：「所以你星期六會來嗎？（很可惜沒辦法，但光看準備就很讓人興奮）。」

路過民眾vs.記者：「（剛好路過，我在裡面上班，可以從裡面，我要進去了。」

看看這興奮程度，在正式徒手攀爬前，Alex和團隊反覆場勘，就有不少人在101工作，正好由內而外捕捉，他們剛好經過。

記者vs.101內上班族：「禮拜六會想特別加班來看嗎？（會啊，但就覺得有點害怕）。」

預計9點開爬，還有不少人搶著想訂101高空餐廳，像35樓的CAFE ACME，和88樓的興波咖啡，都是8點前就開，不過因為角度，不是在Alex爬的信義路和松智路交叉點，業者表示，基本上看不到。

0容錯極限直播倒數，全台期待、全球在看，想必週六當天，101從裡到外，都會被朝聖人潮擠爆。



【更多東森娛樂報導】

●柏霖有當兵！親曝「休學入伍」：爽吹冷氣2個月

●台八男神出外景掛彩！親上泰拳擂台對決何美

●「八點檔娜美」體力驚人！魔鬼行程曝 自豪：很敢玩

