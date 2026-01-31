徒手攀101「亞洲家長會叫你下來」！ 身心科醫：別把孩子的冒險精神當問題

上週末，一則畫面震撼全台。美國傳奇攀岩家Alex Honnold以徒手、無任何防護的方式，僅用91分鐘成功登頂台北101大樓，創下徒手攀爬最高城市建築的世界紀錄。

這場極限挑戰不僅震撼全球，也在台灣社群掀起討論，有人打趣說「如果是亞洲小孩，會被媽媽警告：數到三給我下來！」等文化差異。

身心科醫師陳柏安點出，從這起事件可以觀察冒險行為在不同文化脈絡下被解讀、標籤與醫療化的縮影。「亞洲父母很容易用『不正常』去理解極端行為，但事實上，多數情況只是人格特質與文化價值觀的差異，而不是疾病。」

冒險行為：西方與東方的解讀差異

冒險行為，指個體在面臨風險和不確定性時，選擇從事高風險活動，儘管可能帶來身體、心理或社會上的負面後果，這種傾向又被稱為「刺激尋求人格」。

在西方文化，冒險常被視為個人獨立、自由、探索與自我實現的象徵。因此極限運動、創業、冒險旅行等行為，往往受到社會讚揚，被認為是勇氣、創新與突破自我的表現。

相對地，亞洲（尤其是東亞）文化強調集體主義、家庭責任與社會和諧。冒險行為容易被視為不負責任、違反社會規範，甚至被貼上「自私、叛逆、病態」等負面標籤。

「同樣的氣質，在不同文化裡，可能被稱讚，也可能被擔心。」陳柏安醫師解釋。

大腦影像研究：差異不代表異常

過去曾有研究觀察極限運動者在情緒刺激下的大腦反應，發現部分人面對恐懼畫面時，杏仁核活化程度較低。陳柏安醫師說明，這只代表「情緒調節方式不同」，而非功能異常，更不會說是病態。

每個人的神經反應本就存在自然差異，就像有人天生外向，有人內向一樣。若將勇敢或冷靜直接解讀為「大腦有問題」，反而是一種過度醫療化。

青少年愛冒險，是成長的一部分

青少年期是自我認同建構的關鍵階段，常主動尋求自主空間，對家長或教師的過度介入容易產生抵觸，通過拒絕遵循安排、堅持自身想法等行為表達對獨立的訴求。這種叛逆行為本質上是成長過程中的正常現象，有助於個性發展與創新能力的培養。

陳柏安醫師分享，臨床上較常見的狀況是家長擔心孩子「坐不住、愛挑戰規則、喜歡刺激活動」，這些行為多半屬於正常發展歷程，而非疾病。比較需要注意的是，若孩子同時出現「嚴重衝動控制困難、長期學習或人際功能受損、情緒失調或成癮行為」，則需要評估是否與ADHD或其他身心困擾相關，進而尋求專業協助。

關鍵不是「壓抑冒險」，而是「安全地探索」

「與其把孩子的冒險精神當成問題，不如陪他們學會如何安全探索。」

陳柏安醫師建議，教育者及家長應認識冒險、叛逆行為的發展意義，以理解、支持、正向鼓勵取代責備與懲罰，避免將其簡化為病理現象。但針對高冒險人格、衝動控制不良、家庭功能不佳等高危險群，應加強成癮物質與行為的預防教育，提供拒絕技巧、情緒管理、正向冒險活動等訓練。

如果我們願意用更科學、溫柔的角度理解差異，也許那些曾被說為「太衝動、太愛冒險」的孩子，有一天也能夠成為像Alex Honnold一般偉大的冒險者。

文章授權：名日文化／周伯翰身心醫學診所醫師 陳柏安

