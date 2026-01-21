徒手攀101！高空「怎解決生理需求？」霍諾德揭1招：不然會公憤

娛樂中心／巫旻璇報導

本週六（24日），全球知名的極限攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將在台灣完成一項前所未見的壯舉，徒手攀登台北101 外牆，消息曝光後立刻引發國際關注。隨著挑戰話題延燒，也有不少人好奇，在長時間、高空攀登過程中，攀岩者究竟如何處理如廁問題。對此，霍諾德也曾親自公開說明，強調「排泄物一定要妥善帶走，否則會引發公憤」。





霍諾德(Alex Honnold)將攀爬高度達1,667英尺（約508公尺）的摩天大樓外牆，沿著玻璃、鋼構與混凝土組成的立面，一路徒手爬上101層樓。（圖／Netflix提供）

此次挑戰中，霍諾德(Alex Honnold)將攀爬高度達1,667英尺（約508公尺）的摩天大樓外牆，沿著玻璃、鋼構與混凝土組成的立面，一路徒手爬上101層樓，全程不使用任何繩索。這場驚險行動，將透過Netflix推出的兩小時全球直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》同步播出。

相較於他過去在奧斯卡得獎紀錄片《赤手登峰》中征服天然花崗岩岩壁，這次挑戰摩天大樓，對霍諾德而言同樣充滿未知。高樓結構雖然垂直、重複性高，但攀爬時全身肌群的使用方式截然不同，加上他從未嘗試過如此高度的人造建築，使得整體風險更加難以預測。





在直播前接受Netflix Tudum專訪時，霍諾德談到，選擇台北101是因為這棟建築本身極具震撼力，外型獨特且具備可攀爬條件。（圖／Netflix提供）









在直播前接受Netflix Tudum專訪時，霍諾德談到，選擇台北101是因為這棟建築本身極具震撼力，外型獨特且具備可攀爬條件；再加上取得建築攀登許可極為困難，因此這次機會格外難得。他也坦言，與以往徒手攀岩不同，這次最大的風險並非單一關鍵動作，而是長時間累積的疲勞，這種變數反而更難掌握。





霍諾德過去層分享，攀登時會準備多個用過的水壺，若有如廁需求，便先將排泄物裝進牛皮紙袋，再用膠帶牢牢封住、壓縮後塞進水壺。（圖／Netflix提供）









至於外界長年關心的「排泄問題」，霍諾德過去也曾在GQ Taiwan的YouTube頻道中分享經驗。他指出，早在1960、1970年代，多日攀岩者曾將排泄物裝入紙袋後直接丟進山谷，但這種做法在現代早已被視為不負責任，絕不可取。

霍諾德表示，自己攀登時會準備多個用過的水壺，若有如廁需求，便先將排泄物裝進牛皮紙袋，再用膠帶牢牢封住、壓縮後塞進水壺，並吊掛在裝備包下方，全程隨身帶著。待抵達終點或安全地點後，再將其丟入垃圾桶，以確保不對自然環境造成污染，讓攀岩活動對環境的影響降到最低。









