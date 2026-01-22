徒手攀101 Alex高處想打噴嚏怎麼辦？

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德，週六將挑戰，以徒手及無防護的方式，攀爬高度508公尺的台北101。（圖／東森新聞）





美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德，週六（24日）將挑戰以徒手及無防護的方式，攀爬高度508公尺的台北101。日前外國媒體就曾擔心，要是在高空中想打噴嚏怎麼辦，倒是Alex完全不擔心，還展現美式幽默。專家則是擔心會突然下大雨或是地震外，摩天大樓跟過去爬天然岩壁場景與條件截然不同，都是難控的關鍵變數。

美國傳奇攀岩家Alex Honnold：「如果掉下去，你就死定了。」

最後倒數兩天，美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德，週六上午9點開始將挑戰人類極限，徒手攀登台北101。

廣告 廣告

美國傳奇攀岩家Alex Honnol：「我一直都很喜歡攀爬，任何我被允許去爬的東西，而且只要是有趣的人生體驗，我通常都會答應。」

登頂101堪稱不可能的任務，Alex還曾被問，要是過程中打噴嚏怎麼辦。只見他一本正經地說，那會摔得粉身碎骨，但其實只是他在耍幽默，因為Alex根本不覺得打噴嚏是問題。倒是攀岩教練擔心，要克服的不在人，而在天。

攀岩教練小野：「下大雨是個問題，然後再來是地震，高樓大廈晃得很厲害，這時候其實是滿危險的，外牆只能抓窗戶旁邊的金屬，金屬的支架那些就比較容易滑。」

憑著雙手征服約509公尺的台北101，途中萬一內急，Alex也透露，會先將排泄物裝在隨身袋裡，最後再拿去丟垃圾桶。

攀岩教練小野：「譬如說保冷袋啊，或是一些塑膠容器，就是自己掛在半空中上。」

攀登101的過程中，一路經過證交所，再到35樓外商辦公室，接著抵達59樓觀景大廳，電梯轉換層，在往上挑戰，爬過15層樓機械設備區後，還會經過兩間咖啡廳，最後登上91樓，登頂後將站立在小間頂上，隨後再向下攀幾層，再坐電梯回到地面。

想近距離觀賞Alex徒手攀登，松智路跟信義路交叉口將有大螢幕播放挑戰過程，即便公園保留人行通道，但這位置被路樹擋住，想看本尊恐怕也只樹中找縫隙，Alex能否創顛峰，所有觀眾拭目以待。



【更多東森娛樂報導】

●林依晨新髮型曝！剪到耳下5cm 秒變清純學生妹

●蕭彤雯爆罹肺腺癌！打噴嚏像卡車輾過 0.9cm陰影急開刀

●辣模首次快篩 鼻涕噴射而出 嬌喊：沒形象了

